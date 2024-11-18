橡树岭国家实验室将IQM Resonance量子云服务添加到其量子计算用户计划中

芬兰埃斯波和田纳西州罗恩县--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 设计、制造和销售超导量子计算机的全球领导者IQM Quantum Computers (IQM)今天宣布，其量子云服务“IQM Resonance”将提供给美国能源能源部旗下最大的科学与能源实验室——橡树岭国家实验室(ORNL)使用，以供其加快开展研究。

通过ORNL的量子计算用户计划，学术机构、研究人员、科学家和开发人员等最终用户将可使用IQM Crystal（一种具有方形网格拓扑结构的高保真量子处理单元）和IQM Star（一种带有中央谐振器的独特星形拓扑结构），以探索计算研究应用。

QCUP为全球400多个用户提供访问服务，旨在支持量子信息科学生态系统的发展，并为用户提供广泛的最佳可用量子计算系统的访问权限。

这一公告彰显了两家机构致力于突破计算能力边界和推进科学研究的承诺，标志着向QCUP最终用户提供长期量子云服务的开始。

IQM的量子计算机已经展现了实现极高等级连接的优势，能够以更高的精度运行量子算法。此外，与标准实施相比，IQM Star QPU的长距离高连接架构有望实现更高效的量子纠错码。

IQM联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“通过提供ORNL对我们系统的直接访问权限，我们将帮助他们践行提供高性能超导量子计算机以应对重大挑战的使命。这也提升了我们在美国量子生态系统中的地位，展示了我们在全球范围内推进量子技术发展的承诺。”

ORNL量子科学中心主任Travis Humble表示：“我们的量子计算用户计划致力于探索量子研究的新前沿。通过为研究人员提供尖端技术的使用权限，我们将帮助他们开拓解决复杂科学问题的新方法。”

关于IQM Quantum Computers：

IQM是设计、建造和销售超导量子计算机的全球领导者。IQM同时提供本地全栈量子计算机和云平台，以便从世界任何地方访问其计算机。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，他们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有280多名员工，在埃斯波、马德里、慕尼黑、巴黎、帕洛阿尔托、新加坡和华沙设有办事处。

关于ORNL的QCUP计划：

橡树岭领导力计算设施(Oak Ridge Leadership Computing Facility)是美国能源部科学办公室的一个用户设施，其量子计算用户计划(QCUP)提供对各种商业量子计算资源的访问权限，以促进科学计算应用领域的发现和创新。橡树岭国家实验室由UT-Battelle为美国能源部科学办公室管理。

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