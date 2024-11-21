Telness Tech与Lebara合作在尼日利亚推出新移动运营商

斯德哥尔摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的电信技术供应商Telness Tech与VAS2Nets和Lebara合作，在尼日利亚推出新的移动虚拟运营商（MVNO）。该计划将针对尼日利亚快速增长的电信市场推出一项电信服务，在采用Telness Tech业界领先的软件和客户体验的同时，将国际知名电信品牌Lebara带到一个全新的地区和广阔市场。

多家国际电信公司通过雄心勃勃的合作，共同使该项目成为可能。

Lebara是世界最知名的MVNO之一，在五个欧洲市场直接运营，并在现包括尼日利亚在内的另外五个国家获得了品牌许可。Telness Tech的全自动平台将简化并自动化新运营商的流程，从而实现行业领先的客户体验。Processcom也将发挥关键作用，提供网络功能所需的移动核心基础设施。Vas2Nets将作为主要合作伙伴，协调所有国际公司共同参与这项合作。

Telness Tech首席执行官兼创始人Martina Klingvall对此次合作表示兴奋：“ 此次跨国合作使我们能够将尖端电信技术带到尼日利亚，这也是Telness Tech继最近进入美国市场后迅速向国际市场扩张的重要一步。助力Lebara这样一个广受认可的品牌进入新市场，并结合我们的先进技术和VAS2Nets在当地的专长，将为尼日利亚的数字用户带来世界一流的服务。”

这项价值数百万美元的协议为期数年，包括推出预付费及后付费移动服务，以及未来的PBX解决方案。Telness Tech将提供关键的OSS和BSS平台，确保客户管理和运营的顺利进行。VAS2Nets作为主要合作伙伴，将领导新运营商力争成为尼日利亚首批上线的新移动运营商之一。

Vas2Nets商务拓展集团执行董事Teniola Stuffman强调了此次合作的重要性：

“ 这个项目使我们能够通过VAS2Nets、Telness Tech、Lebara和Processcom的综合专长，为尼日利亚人民提供物美价廉的移动服务。这使我们成为尼日利亚多年来首批新移动运营商之一，并在此基础上提供最好的技术和产品。我们自信且自豪于能够领导这次联合行动。”

Lebara合作伙伴关系总监Daniel Upson评论道： “ 我们的品牌、Telness Tech的技术与VAS2Nets的本地专长的结合让我感到非常兴奋，我相信我们将为尼日利亚的移动消费者提供真正的世界级体验。”

关于Telness Tech

Telness Tech是欧洲评级最高的数字移动运营商Telness（Trustpilot 4.9/5）背后的国际软件公司，最初成立于2016年。Telness Tech助力基于云的移动虚拟运营商（MVNO）和其他电信公司推出以用户为中心的全数字化解决方案，并通过全自动化，最大限度地提高客户满意度并降低成本。

关于 VAS2Nets：

Vas2Nets是尼日利亚的一家技术解决方案供应商，致力于为西非日益增长的数字经济提供高质量的电信服务。其面向个人和企业客户的一站式服务旨在满足他们对移动数字服务和数字银行的所有需求。VAS2Nets利用其尖端技术、专业知识、授权许可和合作关系，推出创新的移动和数字解决方案。

关于 Lebara：

Lebara是国际领先的电信品牌，以向全球不同社区提供经济、可靠的移动服务而著称。自成立以来，Lebara已在英国、丹麦、荷兰、法国和德国等多个国家为数百万客户提供服务。Lebara正在通过战略品牌授权合作伙伴关系，向新兴市场扩张，旨在弥合数字鸿沟，连接全球人民。

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