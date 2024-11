SBC Medical Group Holdings gibt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd. bekannt, einem Eigentümer mehrerer Kliniken für ästhetische Behandlungen in Singapur

SBC to leverage operational synergies and implement growth strategies to launch into new verticals and geographies (Graphic: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) („SBC Medical“ oder das „Unternehmen“ oder „SBC“), ein globaler Anbieter umfassender Beratungs- und Managementdienstleistungen für medizinische Unternehmen und deren Kliniken, gab heute eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd. („AHH“) bekannt, einem in Privatbesitz befindlichen Unternehmen mit Sitz in Singapur, das mehrere Marken besitzt und betreibt, die ästhetische medizinische Behandlungen anbieten, in einer reinen Bartransaktion, die am 13. November 2024 abgeschlossen werden soll.

Die Übernahme von AHH durch SBC ist der erste Schritt in der Strategie des Unternehmens, sein Geschäft durch Akquisitionen auszubauen, was auch Pläne zur internationalen Expansion mit Schwerpunkt auf den Märkten in den USA und Asien umfasst. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Singapur der ideale Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung seiner Marke in der Region ist.

Strategische Begründung: Ein Standbein für die Expansion nach Asien

AHH wurde von Dr. Ewen Chee, einem Pionier in der ästhetischen Medizinbranche Singapurs, gegründet und ist im Land mit einer Mehrmarkenstrategie, die auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse eingeht, gut etabliert. Mit der Übernahme von AHH ist SBC der Ansicht, einen wichtigen Schritt zur Erweiterung seiner Präsenz auf dem asiatischen Markt getan zu haben. Das Portfolio von AHH besteht aus vier Marken und 21 Filialen und wird dem SBC-Kliniknetzwerk hinzugefügt, wodurch die Kundenbasis in der asiatischen Region gestärkt wird. SBC hat Singapur als Kern seiner asiatischen Geschäftstätigkeit positioniert und plant, die hohe Markenbekanntheit, die AHH aufgebaut hat, zu nutzen, um strategische Partnerschaften in ganz Asien zu fördern. Die Ausweitung der globalen Präsenz von SBC steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens, durch innovative ästhetische medizinische Behandlungen den Wert von Schönheit und Gesundheit über nationale Grenzen hinweg zu vermitteln und so eine Führungsposition in der Branche für ästhetische Medizin zu erlangen.

Strategien zur Ausweitung des Marktes für ästhetische Medizin durch Nutzung der Vorteile Singapurs

Da das verfügbare Einkommen im Einklang mit dem jüngsten Wirtschaftswachstum steigt, wächst die Nachfrage nach ästhetischen medizinischen Behandlungen zur Erhaltung von Jugend und Schönheit rapide. Insbesondere der asiatische Markt hat ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet und macht derzeit den zweitgrößten Anteil am globalen Markt für ästhetische Medizin aus, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11 %*, die die jeder anderen Region übertrifft. Singapur ist aufgrund seiner geografischen und kulturellen Vorteile und seiner gut entwickelten medizinischen Infrastruktur und seines regulatorischen Umfelds ideal als Tor zum asiatischen Markt positioniert. SBC ist der Ansicht, dass es ein idealer Ausgangspunkt für die Ausweitung von Dienstleistungen in ganz Asien ist.

*Datenquelle: https://straitsresearch.com/report/aesthetic-medicine-market

Dr. Ewen Chee, Chief Executive Officer von Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd., sagte:

„Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass unsere Klinikgruppe Mitglied von SBC geworden ist, einer der führenden Klinikgruppen für ästhetische Medizin in Japan. Seit unserer Gründung haben wir uns dazu verpflichtet, jedem einzelnen Patienten in Singapur die besten medizinischen Behandlungen zukommen zu lassen, und haben uns das Vertrauen vieler Kunden erarbeitet. Wir möchten unseren Mitarbeitern und Patienten unseren tiefsten Dank für ihre Unterstützung aussprechen. Wir sehen diese Übernahme als Chance für neues Wachstum und sind zuversichtlich, dass die fortschrittliche Technologie, das Management-Know-how und die umfassende Erfahrung von SBC auf dem japanischen Markt einen großen Beitrag zu unserer weiteren Entwicklung leisten werden. Wir erwarten, dass wir unsere Expansion in ganz Asien beschleunigen und möglichst vielen Patienten die besten ästhetischen medizinischen Behandlungen anbieten können. Wir hoffen auch, durch die Nutzung des Franchise-Know-hows, das wir durch den Betrieb von SkinGo! aufgebaut haben, zur Expansion des Franchise-Geschäfts in den USA beizutragen. Gemeinsam mit SBC wollen wir eine führende Position in der asiatischen Branche für ästhetische Medizin einnehmen und werden weitere Anstrengungen unternehmen, um die Erwartungen jedes einzelnen Patienten zu erfüllen.“

Yoshiyuki Aikawa

Gründer und Chief Executive Officer von SBC Medical Group Holdings, Inc., sagte:

„Wir freuen uns sehr, AHH in unserer Gruppe willkommen zu heißen. AHH bietet seit vielen Jahren hochwertige ästhetische medizinische Dienstleistungen in Singapur an und hat sich das Vertrauen vieler Kunden erworben. Mit dieser Übernahme erwarten wir, unsere Expansion auf dem asiatischen Markt zu beschleunigen und unser globales System zur Bereitstellung ästhetischer medizinischer Behandlungen zu stärken. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Kombination von Fachwissen im Bereich ästhetischer medizinischer Behandlungen und Management-Know-how, das wir in Japan aufgebaut haben, mit der Markenstärke und dem Kundenstamm von AHH erhebliche Synergien schaffen können. Wir beabsichtigen, gemeinsam zu wachsen und dabei die Unternehmenskultur zu respektieren, die AHH bisher gepflegt hat. Wir werden auch die Kultur und die Bräuche Singapurs respektieren und versuchen, das Unternehmen auf eine Weise zu führen, die in der lokalen Gemeinschaft verwurzelt ist, während wir gleichzeitig aktiv zur lokalen Gemeinschaft beitragen. Durch die Nutzung der Stärken beider Unternehmen wollen wir eine führende Klinik für ästhetische Medizin in Asien werden.“

Über SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für kosmetische Behandlungszentren an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbe- und Marketingbedürfnisse auf verschiedenen Plattformen (z. B. Social-Media-Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Buchung von Reservierungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Anmietung von Wohnraum für Mitarbeiter von Franchise-Nehmern und der Anmietung von Einrichtungen, Bau und Gestaltung von Franchise-Kliniken, Beschaffung von medizinischen Geräten und medizinischen Verbrauchsmaterialien ( ), die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchise-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinikkunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Warenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernberatungen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchise-Klinik (Kundenbindungspunkteprogramm) und Zahlungsmittel für die Franchise-Kliniken.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com/

Über Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd.

AHH hat seinen Sitz in Singapur und betreibt Kliniken für ästhetische Medizin, Familienkliniken und Schnell-Gesichtschirurgie-Praxen. Der Gründer, Dr. Ewen Chee, gilt als einer der Pioniere auf dem Gebiet der ästhetischen Medizin in Singapur und ist Co-Vorsitzender der ersten Asia Pacific Thread Lift Conference (APEM) sowie Facharzt der American Academy of Aesthetic Medicine. Er tritt häufig als Redner auf internationalen Konferenzen und Workshops auf und seine Fachkenntnisse und sein Wissen wurden in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht.

Hauptmarken und Anzahl der Kliniken:

The Chelsea Clinics (2 Standorte) https://chelseaclinic.com.sg/

Premium-Hautpflegeklinik mit Schwerpunkt Dermatologie

Gangnam Laser Clinic (1 Standort) https://www.gangnamlaser.com/

Hautpflegeklinik mit Schwerpunkt medizinische Haarentfernung

Hautpflegeklinik mit Schwerpunkt medizinische Haarentfernung

SkinGo! (16 Standorte) https://skingo.sg/

Ästhetische Salons mit Schwerpunkt auf Gesichtsbehandlungen

Ästhetische Salons mit Schwerpunkt auf Gesichtsbehandlungen

Familienkliniken (2 Standorte)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie die Geschäftsaussichten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „kann“, „sollte“, „erwartet“, „antizipiert“, „erwägt“, „schätzt“, „glaubt“, „plant“, „prognostiziert“, „vorhergesagt“, „potenziell“, „Ziele“ oder „Hoffnungen“ oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren auftreten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusagen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführten Faktoren, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.