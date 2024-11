Neuer Bericht deckt das Ausmaß der Ausbeutung von Goldschürfern zur Finanzierung von Krieg, Terrorismus und organisierter Kriminalität auf

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Der Rt. Hon Dominic Raab veröffentlicht heute in Zusammenarbeit mit dem World Gold Council einen neuen Bericht, der die systemischen Bedrohungen durch den illegalen Goldhandel im Rahmen des handwerklichen und kleinbäuerlichen Goldbergbaus (ASGM) untersucht.

Der Bericht Silence is Golden (Schweigen ist Gold) kommt zu dem Schluss, dass die Kleinbergbauindustrie, die für schätzungsweise 20 % des jährlichen Goldangebots und etwa 80 % der Arbeitsplätze im Goldbergbau verantwortlich ist1 , von kriminellen Banden, bewaffneten Gruppen und korrupten Beamten ins Visier genommen wird und eine echte und gegenwärtige Gefahr für die internationale Sicherheit darstellt.

Der Bericht nennt die wichtigsten grundlegenden Herausforderungen, mit denen der Kleinbergbau zu kämpfen hat:

1) Mangelnde Transparenz bei Unternehmen und Regierungen in Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher Standards.

2) Mangelnde Rechenschaftspflicht, die zu schwerwiegenden Verstößen gegen nationales Recht und internationale Verpflichtungen führt und Kriminellen freie Hand lässt.

3) Kriminelle erzielen enorme Gewinne aus schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, da die Durchsetzung und Einhaltung von Vorschriften in den einzelnen Ländern und internationalen Organisationen nicht koordiniert wird.

Als Reaktion darauf werden vier strategische Ziele mit 24 praktischen Maßnahmen für Regierungen, internationale Organisationen, NGOs, Bergbauunternehmen und Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung skizziert. Dazu gehören die Strafverfolgung und Zerschlagung krimineller Täter sowie die Aufrechterhaltung koordinierter und gezielter internationaler Bemühungen in den G7- und G20-Ländern, um diese weit verbreiteten Probleme anzugehen.

„ Regierungen, internationale Organisationen und der Goldsektor müssen zusammenarbeiten, um Kriminelle zu verfolgen, illegale Profite zu verhindern und verantwortungsbewusste Kleinbergbauunternehmen in die legale und tragfähige Lieferkette zu integrieren“, sagte Rt. Hon Dominic Raab, ehemaliger stellvertretender Premierminister des Vereinigten Königreichs und Autor des Berichts. „ Es bedarf nun koordinierter und nachhaltiger internationaler Aufmerksamkeit und Maßnahmen, um zu verhindern, dass die illegalen Goldströme den Krieg in der Ukraine finanzieren und es Al-Qaida und dem Islamischen Staat ermöglichen, sich in Afrika neu zu formieren.“

„ Ohne tragfähige wirtschaftliche Alternativen sind die ärmsten und am stärksten ausgegrenzten Bürger unserer Welt gezwungen, im handwerklichen Goldbergbau zu arbeiten, was unter gefährlichen Bedingungen stattfindet und für ihre Familien nur wenig wirtschaftlichen Gewinn bringt“, sagte David Tait, CEO des World Gold Council. „ Unsere Partnerschaft mit Dominic Raab ist ein Aufruf zum Handeln, um sowohl illegales Gold von den schlechten Akteuren der Welt fernzuhalten als auch das Leben der in diesem Sektor Tätigen zu verbessern. Wir bieten Regierungen und internationalen Organisationen umsetzbare Möglichkeiten, zu positiven Veränderungen beizutragen, sowohl in ökologischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht für die Millionen Betroffenen weltweit.“

Unter Kleinstbergbau versteht man laut Definition in dem Bericht den Goldabbau durch Einzelpersonen oder kleine Unternehmen mit begrenzter Kapitalinvestition und Produktion. Diese Praxis ist in 80 Ländern verbreitet, konzentriert sich jedoch insbesondere auf Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Großteil des ASGM findet außerhalb formeller rechtlicher Rahmenbedingungen in der Schattenwirtschaft statt, wodurch er besonders anfällig für schwerwiegende Risiken und Herausforderungen ist, darunter die Umgehung von Steuereinnahmen für Regierungen, das Fehlen grundlegender Sicherheitsstandards, die zu Quecksilbervergiftungen und anderen Krankheiten führen können, sowie Sicherheitsbedenken für die Bergleute und ihre Gemeinden.

1 Bitte beachten Sie, dass diese Statistiken geschätzt sind und aus „ Global Trends in Artisanal and Small-Scale Mining, A Review of Key Numbers and Issues“, Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, 2017, stammen.

