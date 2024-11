AM Best Revisa las Perspectivas de la Calificación de Fortaleza Financiera y de la Calificación Crediticia de Emisor a Negativas; Afirma Calificaciones Crediticias de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a negativas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. (TMHCC México) (Ciudad de México, México). De manera simultánea, AM Best ha afirmado la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de TMHCC México. La perspectiva de la NSR es estable.

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de TMHCC México reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La revisión de las perspectivas de la FSR e ICR de Largo Plazo reflejan la expectativa de AM Best que TMHCC México no será capaz de revertir la tendencia negativa en su desempeño operativo. Las persistentes condiciones competitivas en el mercado intensifican la presión sobre la ejecución de la estrategia de negocios de la compañía, lo cual podría culminar en un declive en su evaluación de desempeño operativo en el corto plazo.

Las calificaciones de TMHCC México reflejan su afiliación con su compañía matriz, Houston Casualty Company (HC), en términos de protección de reaseguro, administración integral de riesgos y aportaciones de capital. Limitando las calificaciones se encuentra el riesgo inherente de la implementación en curso del plan de negocios de la compañía y de la volatilidad en la economía mexicana.

TMHCC México es la subsidiaria de fianzas de HC, con sede en México; la compañía recibió aprobación regulatoria para realizar operaciones en abril de 2019 y emitió su primera póliza en julio de 2019. HC y TMHCC México tienen una empresa asociada, Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (TMX), con domicilio en México. TMHCC México aprovecha la estructura corporativa de TMX, lo cual proporciona respaldo adicional a la operación.

TMHCC México está desarrollando su presencia en México a través de una combinación predominante de fianzas administrativas, de construcción y comerciales, fuertemente respaldadas por un extenso programa de reaseguro colocado en gran parte con su compañía matriz.

La evaluación de muy fuerte de la fortaleza de balance de TMHCC México, se deriva de su más fuerte capitalización ajustada por riesgos, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Para lograr sus objetivos de negocios, la compañía ha sido capitalizada con MXN 81.8 millones en julio de 2019 y con MXN 30 millones en noviembre de 2023. La compañía podría requerir contribuciones de capital adicionales a medida que su operación evolucione.

La evaluación del desempeño operativo de la compañía como adecuado refleja el historial exitoso de su experimentado equipo de administración y suscripción, y el apalancamiento operacional que la compañía obtiene por estar integrada al grupo Tokio Marine. Sin embargo, los resultados de TMHCC México demuestran una oportunidad para mejoras en su suscripción y ejercen presión sobre la rentabilidad de la compañía. A julio de 2024, las métricas de desempeño operativo de la compañía continúan a la baja, contribuyendo a una pérdida neta de MXN 3.2 millones.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la compañía no es capaz de mejorar sus métricas de desempeño operativo y sus capacidades de generación de rentabilidad o si AM Best determina que la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana al grupo Tokio Marine ha disminuido.

A pesar de que AM Best lo considera poco probable, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de TMHCC México mejora, mientras se mantiene una administración prudente del capital.

