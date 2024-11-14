Rogers Investment Advisors主導FSR Angel 1 LPS對XELA Robotics的投資，協助其實現全球擴張抱負

在ICRA 2024大會上，XELA Robotics執行長Alexander Schmitz重點介紹了AI驅動型觸覺傳感技術的最新進展，強化了我們在各行各業的願景。

XELA的uSkin感測器整合在Allegro Hand上，可提供三軸力傳感，使機器人平台具有精準、類似人類的觸感，從而推動自動化和機器人技術實現新的可能。（圖片：美國商業資訊）

XELA Robotics執行長Alexander Schmitz與FSR Angel 1 LPS和Rogers Investment Advisors K.K.的主要投資人合影，代表我們在全球擴張業務和引領AI驅動觸覺傳感發展的使命邁出了關鍵一步。（圖片：美國商業資訊）

XELA Robotics執行長Alexander Schmitz與FSR Angel 1 LPS和Rogers Investment Advisors K.K.的主要投資人合影，代表我們在全球擴張業務和引領AI驅動觸覺傳感發展的使命邁出了關鍵一步。（圖片：美國商業資訊）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 觸覺傳感和先進觸覺AI驅動型機器人解決方案的先驅XELA Robotics Co., Ltd., (“XELA”)今天宣布獲得由Rogers Investment Advisors K.K. (“RIA”)管理的FSR Angel 1 LPS (“FSR”)的重大七位數（美元）投資。這筆資金將增強XELA擴大全球市場的願景，同時鞏固其在觸覺AI技術領域的領導地位。XELA的創始團隊將繼續持有公司多數股權。XELA是從日本著名學府早稻田大學衍生出來的公司。

XELA的顛覆性AI技術整合了觸覺感測器，為個人服務機器人、裝配、包裝和農業等產業開闢了新天地。其植基於感測器和軟體即服務(SaaS)的AI解決方案利用在三軸力測量、精確度、速度、穩固性方面的創新，以及與Allegro Hand和Robotiq等機器人平台的順暢整合，協助全球企業實現數位化和自動化。這些解決方案可顯著降低營運成本並提高效率。

在XELA的全球客戶群中不乏Honda、Hitachi、Samsung、Denso、Sanctuary AI和Agile Robots等產業巨擘。這些機器人和自動化領域的領軍企業均信賴XELA的專業知識及其革命性的uSkin技術——一種先進的機器人數位化皮膚，可為機器配備類似人類的觸感。

XELA創辦人兼董事總經理Alexander Schmitz強調了此次投資的重要性：「 透過這項合作關係，我們能夠加快擴充感測器技術和AI軟體，賦能我們提供完整的解決方案並擴大生產規模，以滿足不斷成長的全球需求。我們對這筆投資感到非常振奮，它肯定了觸覺傳感在未來機器人技術及其他領域將扮演的關鍵角色。」

XELA董事會成員、RIA（FSR的投資管理公司）執行長Edward J. Rogers評論道：「在很短的時間內，XELA就證明了其觸覺傳感技術代表了觸覺機器人領域令人印象深刻的飛躍。RIA非常高興有機會協助XELA成長為向全球多個產業的公司提供AI驅動型觸覺傳感裝置的領導者，使機器人能夠完成現有技術無法完成的任務。」

XELA董事會成員、FIVESTAR Capital Partners執行長兼FSR普通合夥人代表Basilius G. Dan表示：「XELA在全球舞臺上具有巨大的成長潛力。我們的投資加上我們廣泛的網路、市場專業知識以及與其他企業的綜效，使XELA能夠在持續創新的同時迅速擴大規模。」

關於XELA Robotics Co., Ltd.

XELA開發的uSkin是一種高密度三軸觸覺感測器，採用柔軟耐用的封裝，可順暢整合到新型和現有機器人中。uSkin讓機器人能夠擁有類似人類的觸覺，從而提高它們精確操控物體的能力。每個感測器貼片包含多個感測器，每個感測器測量三軸力（而不僅僅是壓力），並可根據具體應用進行客製化。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.xelarobotics.com。

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