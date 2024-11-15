Andersen Global通过与Three Sixty Capital Partners合作增强在新西兰的并购能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与总部位于奥克兰的战略并购咨询公司Three Sixty Capital Partners 签订合作协议，加强了其在新西兰的平台。

成立于2012年的Three Sixty Capital Partners是新西兰和澳大利亚中型企业并购服务领域值得信赖的领导者，专门从事新西兰和大洋洲中型企业的兼并、收购和股权融资。公司的四位合伙人Greg Young、Richard Wood、Peter Jeffs和Mark Smitheram用他们丰富的实践经验和深刻的行业见解，服务于私募股权公司、税务顾问、法律专业人士和中型企业等各类客户群体。公司所擅长的行业包括快速消费品、科技、基础设施和物流。

Three Sixty Capital Partners联合创始人兼合伙人Greg Young表示：“我们与Andersen Global的合作将为在新西兰和澳大利亚寻求专业并购服务的企业带来更高的价值。我们现在可以提供一个全球平台，同时保留我们公司特有的个人化、客户至上的运作方式。我们的客户已经体验到了合作的优势，整合后的服务现已对新西兰和澳大利亚开放。”

Andersen Global董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Three Sixty Capital Partners的并购经验和声誉与我们在新西兰及其他地区提供的服务高度互补。随着我们在亚太地区影响力的不断扩大，该团队的加入增强了我们为客户提供无缝、全面服务的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

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