PUMA公佈「2030願景」：擴大對氣候、循環和人權的影響

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動公司PUMA宣布了新的「2030願景」永續發展目標，在品牌已取得的巨大進步基礎上更上一層樓。

採購長Anne-Laure Descours表示：「透過『2030願景』，我們提升並發展了目前的10FOR25永續發展目標，從而在氣候、循環和人權方面對整個業務產生更大的影響。我們正在設定更高的標準，在我們的整個業務中為人類和地球忠實履行FOREVER. BETTER.責任。」

PUMA制定了新的溫室氣體減排目標。該目標已獲得科學碳目標倡議(SBTi)的核准，符合攝氏1.5度溫控目標。到2030年，PUMA力爭將其範疇一和範疇二的溫室氣體絕對排放量在2017年基線年的基礎上減少90%（基於市場機制），並承諾將其供應鏈和物流的範疇三溫室氣體絕對排放量比2017年減少33%，同時繼續努力實現強勁成長。

2030年的其他氣候目標包括增加PUMA核心供應商的再生能源使用量，以及重點增加碳密集度較低的材料的使用。2023年，PUMA每生產10件產品，就有8件使用可回收或經認證的材料，並可望在2025年實現每生產10件產品，就有9件使用可回收或經認證材料的目標。

在過去幾年中，PUMA在減少溫室氣體排放方面取得了長足進步，並宣布已提前7年達成了之前的科學減排目標。相較2022年，PUMA在2023年的溫室氣體排放量減少了24%（基於市場機制），其在脫碳和氣候透明度方面的努力獲得碳資訊揭露專案(CDP)（2023年）、Fashion Revolution和《金融時報》（2024年）的高度評價。

在2030年的議程中，循環仍然是重點，包括進入更多循環型商業模式以及在選定市場引進再銷售和維修的目標。2030年的新材料目標包括使用100%再生聚酯織物。在服裝方面，30%的聚酯纖維面料將採用纖維到纖維的循環利用方式，20%的棉質面料也將來自回收來源。該品牌計畫投資下一代材料研究方案，重點關注鞋類，並將繼續擴大紡織品到紡織品的回收利用。PUMA今年宣布透過實施RE:FIBRE計畫，主要利用回收的紡織廢棄物生產了數百萬件球迷版足球球衣。

2030年，PUMA在自身營運中的人權目標包括縮小所有國家的性別薪酬差距，促進多樣性、公平性和包容性。供應鏈中的人權目標包括對4萬名工人進行人權方面的培訓、逐步提高工資以達到生活工資水準，以及到2030年在核心工廠實現性別薪酬零差距。

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如欲瞭解有關「2030願景」目標的更多詳細資訊，請造訪https://about.puma.com/en/sustainability。

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關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。超過75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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