PUMA apresenta sua Vision 2030: aumentar o impacto no clima, na circularidade e nos direitos humanos

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA anunciou suas novas metas de sustentabilidade Vision 2030, que ampliam o grande progresso que a marca tem feito.

“Com a Vision 2030, elevamos e evoluímos nossas atuais metas de sustentabilidade 10FOR25 para alcançar um impacto em maior escala em nossos negócios nas áreas de clima, circularidade e direitos humanos. Estamos subindo o nível para nos mantermos fiéis à nossa responsabilidade de sermos FOREVER. BETTER. em todo o nosso negócio, para as pessoas e para o planeta”, disse Anne-Laure Descours, diretora de Sourcing.

A PUMA estabeleceu novos objetivos de redução de gases de efeito estufa, que foram aprovados pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) como alinhados a um cenário de 1,5 grau. Até 2030, a PUMA pretende reduzir suas emissões absolutas de gases de efeito estufa dos Escopos 1 e 2 em 90% (com base no mercado) a partir do ano de referência de 2017 e se comprometeu a reduzir as emissões absolutas de gases de efeito estufa do Escopo 3 da sua cadeia de suprimentos e logística em 33% em comparação com 2017, enquanto continua se esforçando para manter um forte crescimento.

Outras metas climáticas para 2030 incluem o aumento do uso de energia renovável entre os principais fornecedores da PUMA e um foco no aumento do uso de materiais com menor intensidade de carbono. No ano passado, a PUMA produziu oito de cada 10 produtos a partir de materiais reciclados ou certificados e está no caminho certo para atingir a meta de nove de 10 definida para 2025.

A empresa já fez um grande progresso na redução de suas emissões de gases de efeito estufa nos últimos anos e anunciou que atingiu seu objetivo anterior baseado na ciência sete anos antes do previsto. A PUMA reduziu as emissões de gases de efeito estufa em 24% em 2023 (com base no mercado) em comparação com 2022 e seus esforços de descarbonização e transparência climática receberam uma pontuação alta pelo Carbon Disclosure Project (CDP) em 2023 e pelo Fashion Revolution e Financial Times em 2024.

A circularidade continua no topo da agenda para 2030, incluindo objetivos para entrar em modelos de negócios mais circulares e introduzir a revenda e o reparo em mercados selecionados. As novas metas de materiais para 2030 incluem o uso de tecido de poliéster 100% reciclado. No setor de vestuário, 30% do tecido de poliéster será reciclado de fibra para fibra, enquanto 20% do tecido de algodão também será de fontes recicladas. A marca planeja investir em opções de pesquisa de materiais de última geração, com foco nos calçados, e continuará ampliando a reciclagem de têxtil para têxtil. A PUMA já anunciou este ano que produziu milhões de réplicas de camisetas de futebol principalmente a partir de resíduos têxteis reciclados por meio de seu programa RE:FIBRE.

Os objetivos da PUMA para 2030 no campo de direitos humanos, em suas próprias operações, incluem eliminar a disparidade salarial de gênero em todos os países e fomentar a diversidade, equidade e inclusão. As metas focadas em direitos humanos na cadeia de suprimentos englobam a formação de 40 mil trabalhadores em direitos humanos, um aumento salarial progressivo em direção a um salário digno e zero disparidade salarial de gênero nas principais fábricas até 2030.

Para mais informações sobre as metas da Vision 2030, acesse https://about.puma.com/en/sustainability.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

