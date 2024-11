REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2024

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Il Consiglio di Amministrazione di Reply [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2024.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell’anno, ha raggiunto i 1.666,9 milioni di Euro, in crescita del 7,7% rispetto ai 1.548,0 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2023.

Positivi gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 275,5 milioni di Euro, pari al 16,5% del fatturato consolidato. A settembre 2023 l’EBITDA era stato di 235,8 milioni di Euro.

L’EBIT, da gennaio a settembre, ha raggiunto i 224,2 milioni di Euro, pari al 13,4% del fatturato consolidato. Il corrispondente dato 2023, era 187,7 milioni di Euro.

L’utile ante imposte, da gennaio a settembre 2024, è stato di 216,0 milioni di Euro, pari al 13,0% del fatturato. A settembre 2023 l’utile ante imposte si era attestato a 170,3 milioni di Euro.

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell’anno l’andamento del Gruppo è risultato positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 552,6 milioni di Euro rispetto ai 509,1 milioni del terzo trimestre 2023.

L’EBITDA, da luglio a settembre 2024, è stato pari a 95,0 milioni di Euro, con un EBIT di 77,5 milioni di Euro e un utile ante imposte di 69,7 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2024 è positiva per 312,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 risultava positiva per 234,8 milioni di Euro.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi nove mesi del 2024 ha raggiunto ottimi risultati, sia in termini di fatturato che di marginalità. La chiusura del terzo trimestre ci consente di guardare con serenità al prossimo futuro.”

“Reply - continua Mario Rizzante - si caratterizza per la capacità di comprendere l’innovazione rendendola funzionale alle esigenze di trasformazione delle aziende. Il 2023 è stato l’anno dell’intelligenza artificiale, con progetti volti a comprendere dove e come introdurre questa nuova forma di utilizzo della conoscenza e dei dati. In questi nove mesi del 2024 abbiamo, invece, assistito ad una maggior presa di coscienza da parte delle aziende degli impatti dell’intelligenza artificiale. Abbiamo lavorato con i nostri clienti per definirne insieme applicazioni ed utilizzi realmente efficaci in ambito business. I nostri gruppi specializzati hanno sviluppato metodologie di lavoro e framework architetturali di riferimento in grado, sia di sfruttare appieno il potenziale dell’IA sia di garantire, al contempo, i livelli di sicurezza e privacy indispensabili per l’applicazione in sistemi e processi core per le aziende.”

“Oggi - conclude Mario Rizzante - tutte le società del Gruppo Reply hanno al loro interno una componente di offerta legata all’intelligenza artificiale e tutte le nostre nuove start-up e acquisizioni sono volte a completare ed arricchire il nostro portafoglio di competenze consulenziali e di system integration in ambito di IA. Il nostro obiettivo è posizionare Reply come un attore ad altissimo contenuto tecnologico in grado di affiancare i propri clienti nella creazione della nuova economia digitale. La solidità finanziaria ed il continuo investimento sulle nuove tecnologie ci rendono pronti per il futuro che ci attende.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com