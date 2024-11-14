PUMA发布“2030愿景”：扩大对气候、循环和人权的影响

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育公司PUMA宣布了新的“2030愿景”可持续发展目标，在品牌已取得的巨大进步基础上更上一层楼。

首席采购官Anne-Laure Descours表示：“通过‘2030愿景’，我们提升并发展了当前的10FOR25可持续发展目标，从而在气候、循环和人权方面对整个业务产生更大的影响。我们正在设定更高的标准，在我们的整个业务中为人类和地球忠实履行FOREVER. BETTER.责任。”

PUMA制定了新的温室气体减排目标。该目标已获得科学碳目标倡议(SBTi)的批准，符合1.5摄氏度温控目标。到2030年，PUMA力争将其范围1和范围2的温室气体绝对排放量在2017年基线年的基础上减少90%（基于市场机制），并承诺将其供应链和物流的范围3温室气体绝对排放量比2017年减少33%，同时继续努力实现强劲增长。

2030年的其他气候目标包括增加PUMA核心供应商的可再生能源使用量，以及重点增加碳密集度较低的材料的使用。2023年，PUMA每生产10件产品，就有8件使用可回收或经认证的材料，并有望在2025年实现每生产10件产品，就有9件使用可回收或经认证材料的目标。

在过去几年中，PUMA在减少温室气体排放方面取得了长足进步，并宣布已提前7年实现了之前的科学减排目标。与2022年相比，PUMA在2023年的温室气体排放量减少了24%（基于市场机制），其在脱碳和气候透明度方面的努力获得碳披露项目(CDP)（2023年）、Fashion Revolution和《金融时报》（2024年）的高度评价。

在2030年的议程中，循环仍然是重点，包括进入更多循环型商业模式以及在选定市场引入再销售和维修的目标。2030年的新材料目标包括使用100%再生聚酯织物。在服装方面，30%的聚酯纤维面料将采用纤维到纤维的循环利用方式，20%的棉质面料也将来自回收来源。该品牌计划投资下一代材料研究方案，重点关注鞋类，并将继续扩大纺织品到纺织品的回收利用。PUMA今年宣布通过实施RE:FIBRE计划，主要利用回收的纺织废料生产了数百万件球迷版足球球衣。

2030年，PUMA在自身运营中的人权目标包括缩小所有国家的性别薪酬差距，促进多样性、公平性和包容性。供应链中的人权目标包括对4万名工人进行人权方面的培训、逐步提高工资以达到生活工资水平，以及到2030年在核心工厂实现性别薪酬零差距。

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如需了解有关“2030愿景”目标的更多详细信息，请访问https://about.puma.com/en/sustainability。

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关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。超过75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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