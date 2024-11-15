Andersen Global透過與Three Sixty Capital Partners合作增強在紐西蘭的併購能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與總部位於奧克蘭的策略併購諮詢公司Three Sixty Capital Partners 簽訂合作協議，加強了其在紐西蘭的平台。

成立於2012年的Three Sixty Capital Partners是紐西蘭和澳洲中型企業併購服務領域值得信賴的領導者，專門從事紐西蘭和大洋洲中型企業的合併、收購和股權融資。公司的四位合夥人Greg Young、Richard Wood、Peter Jeffs和Mark Smitheram運用他們豐富的實作經驗和深刻的行業見解，服務於私募股權公司、稅務諮詢、法律專業人士和中型企業等各類客戶群。公司所擅長的產業包括快速消費品、科技、基礎設施和物流。

Three Sixty Capital Partners共同創辦人暨合夥人Greg Young表示：「我們與Andersen Global的合作將為在紐西蘭和澳洲尋求專業併購服務的企業帶來更高的價值。我們現在可以提供一個全球平台，同時保留我們公司特有的個人化、客戶至上的運作方式。我們的客戶已經體驗到了合作的優勢，整合後的服務現已對紐西蘭和澳洲開放。 」

Andersen Global董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Three Sixty Capital Partners的併購經驗和聲譽與我們在紐西蘭及其他地區提供的服務高度互補。隨著我們在亞太地區影響力的不斷擴大，該團隊的加入增強了我們為客戶提供無縫、全面服務的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區推展業務。

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