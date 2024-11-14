Rogers Investment Advisors主导FSR Angel 1 LPS对XELA Robotics的投资，助力其实现全球扩张抱负

在ICRA 2024大会上，XELA Robotics首席执行官Alexander Schmitz重点介绍了AI驱动型触觉传感技术的最新进展，加强了我们在各行各业的愿景。

XELA的uSkin传感器集成在Allegro Hand上，可提供三轴力传感，使机器人平台具有精准、类似人类的触感，从而推动自动化和机器人技术实现新的可能。（图示：美国商业资讯）

XELA Robotics首席执行官Alexander Schmitz与FSR Angel 1 LPS和Rogers Investment Advisors K.K.的主要投资者合影，标志着我们在全球扩张业务和引领AI驱动触觉传感发展的使命迈出了关键一步。（图示：美国商业资讯）

XELA Robotics首席执行官Alexander Schmitz与FSR Angel 1 LPS和Rogers Investment Advisors K.K.的主要投资者合影，标志着我们在全球扩张业务和引领AI驱动触觉传感发展的使命迈出了关键一步。（图示：美国商业资讯）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 触觉传感和先进触觉AI驱动型机器人解决方案的先驱XELA Robotics Co., Ltd., (“XELA”)今天宣布获得由Rogers Investment Advisors K.K. (“RIA”)管理的FSR Angel 1 LPS (“FSR”)的重大七位数（美元）投资。这笔资金将增强XELA拓展全球市场的愿景，同时巩固其在触觉AI技术领域的领导地位。XELA的创始团队将继续持有公司多数股权。XELA是从日本著名学府早稻田大学衍生出来的公司。

XELA的颠覆性AI技术集成了触觉传感器，为个人服务机器人、装配、包装和农业等行业开辟了新天地。其基于传感器和软件即服务(SaaS)的AI解决方案利用在三轴力测量、精度、速度、稳固性方面的创新，以及与Allegro Hand和Robotiq等机器人平台的无缝集成，帮助全球企业实现数字化和自动化。这些解决方案可显著降低运营成本并提高效率。

在XELA的全球客户群中不乏Honda、Hitachi、Samsung、Denso、Sanctuary AI和Agile Robots等行业巨头。这些机器人和自动化领域的领军企业均信赖XELA的专业知识及其革命性的uSkin技术——一种先进的机器人数字化皮肤，可为机器配备类似人类的触感。

XELA创始人兼董事总经理Alexander Schmitz强调了此次投资的重要性：“ 通过这项合作关系，我们能够加速扩展传感器技术和AI软件，赋能我们提供完整的解决方案并扩大生产规模，以满足不断增长的全球需求。我们对这笔投资感到非常振奋，它肯定了触觉传感在未来机器人技术及其他领域将发挥的关键作用。”

XELA董事会成员、RIA（FSR的投资管理公司）首席执行官Edward J. Rogers评论道：“在很短的时间内，XELA就证明了其触觉传感技术代表了触觉机器人领域令人印象深刻的飞跃。RIA非常高兴有机会帮助XELA成长为向全球多个行业的公司提供AI驱动型触觉传感设备的领导者，使机器人能够完成现有技术无法完成的任务。”

XELA董事会成员、FIVESTAR Capital Partners首席执行官兼FSR普通合伙人代表Basilius G. Dan表示：“XELA在全球舞台上具有巨大的增长潜力。我们的投资加上我们广泛的网络、市场专业知识以及与其他企业的协同效应，使XELA能够在持续创新的同时迅速扩大规模。”

关于XELA Robotics Co., Ltd.

XELA开发的uSkin是一种高密度三轴触觉传感器，采用柔软耐用的封装，可无缝集成到新型和现有机器人中。uSkin让机器人能够拥有类似人类的触觉，从而提高它们精确操控物体的能力。每个传感器贴片包含多个传感器，每个传感器测量三轴力（而不仅仅是压力），并可根据具体应用进行定制。

如需了解更多信息，请访问www.xelarobotics.com。

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