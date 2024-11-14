Agility Robotics宣布獲得運動科技公司Schaeffler Group的策略投資並與之達成協議

葡萄牙里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Agility Robotics是全球首屈一指的雙足行動操控機器人(MMR) DigitⓇ的製造商。公司今天在全球科技大會Web Summit上宣布，Schaeffler已對該公司進行了少數股權投資。除投資外，兩家公司還簽署了一項協議。根據協議，運動科技公司Schaeffler打算從Agility Robotics手中購買人形機器人，用於Schaeffler的整個全球工廠網路。

Schaeffler AG營運長Andreas Schick表示：「在顛覆性的時代，實施創新的製造解決方案是取得成功的關鍵。在這方面，人形機器人發揮著重要作用。Schaeffler將把這項技術融入到我們的營運中，並可望於2030年之前在我們全球100家工廠組成的網路中部署大量的人形機器人。我們期待著與Agility Robotics合作，加快我們在這一領域的布局。」

今年稍早，Agility與全球最大的單一業務合約物流供應商GXO簽署了一項多年期協議，在GXO的物流營運中部署Digit，成為首家正式商業化部署人形機器人的公司。該協議也成為業界第一個部署人形機器人的機器人即服務(RaaS)協議。

Agility Robotics執行長Peggy Johnson表示：「我們欣然歡迎Schaeffler成為我們的客戶和投資人，並期待著透過Digit為他們的營運創造價值。我們的技術正在協助Schaeffler這樣的公司實現製造、物流和倉儲業務的轉型，但要擴大人形機器人的使用範圍，就需要它們與人類合作，跳出目前的安全牢籠。我相信，在未來24個月內，Agility將成為首家交付能夠與人類並肩工作的安全人形機器人的公司。」

關於Agility Robotics

Agility Robotics總部位於俄勒岡州賽勒姆，並在賓夕法尼亞州匹茲堡和加州帕羅奧圖設有辦事處，其使命是打造能夠強化人類勞動力的機器人夥伴，最終使人類能夠更加專注於人性化的工作。Agility的開創性雙足行動操控機器人(MMR) Digit是第一個為工作而設計(made for work™)的多功能、人本導向的機器人。

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