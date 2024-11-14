Andersen Global 為南非平台增加併購和投資銀行業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global 繼續透過與 Merchantec Capital 簽訂的合作協議，在南非建立其多學科平台，該公司是一家位於約翰內斯堡的併購及投資銀行公司。

營運超過二十年的 Merchantec Capital 提供多樣化的服務，包括併購顧問、估值、股權及債務資本籌集服務、公司治理、JSE 股權和債務發起人服務、研究及財富管理。該公司與公開上市公司、大型企業、私營企業、管理團隊及私募股權公司合作，提供滿足本地及國際商業需求的戰略解決方案。

「提供客觀的一站式解決方案給客戶一直是我們至今成長的關鍵目標和推動力，」執行董事 Marcel Goncalves 分享道。「與 Andersen Global 的合作使我們能夠繼續以客觀的方式服務客戶，並擴大我們的覆蓋範圍，以協助客戶處理跨境交易和全球增長策略。」

安德森全球主席兼首席執行官 Mark L. Vorsatz 表示：「Merchantec Capital 的豐富經驗和服務客戶的戰略方法與我們組織致力於在全球提供最佳服務的承諾相符。他們的團隊還帶來了在本地和國際法規方面的豐富專業知識，作為我們繼續擴展在非洲的能力的重要補充。」

Andersen Global是一個由全球各地的稅務、法律和估值專業人士組成的法律上獨立、獨立的會員公司國際協會。該協會於 2013 年由美國會員公司 Andersen Tax LLC 成立，至今在全球擁有超過 17,000 名專業人士，並通過其會員公司和合作公司在超過 475 個地點設有業務。

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