馬薩諸塞州牛頓和以色列佩塔提克瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CyberArk (NASDAQ: CYBR )是全球身分安全領導廠商，該公司今日宣布與領先的雲端安全供應商Wiz建立極具影響力的合作關係。兩家公司攜手合作，讓客戶能夠在不影響雲端開發速度和規模的情況下，透過對特權人員和機器存取的最佳可視性和控制，強化多雲端安全勢態。此次合作關係的核心部分是CyberArk Identity Security Platform與Wiz Cloud Security Platform的整合，客戶可立即使用。

擁有廣泛多雲環境的雲原生組織正面臨快速變化的新環境，以及指數級增長的身分，這給傳統安全方法帶來了挑戰。由於缺乏可視性，且無法管理開發人員經常賦予自己的特權存取，因此導致更大的弱點、風險和法規遵循問題。

Encova Insurance的CISO Tony DeAngelo表示：「像Encova這樣的組織在其雲端環境中擁有數千項權利和權限。在這些環境中，過多權限的可見性和特權存取的範圍往往難以確定，不僅造成無法量化的安全風險，而且導致營運效率低下。Wiz和Cyber​​Ark的整合是積極的一步，它將使安全團隊能夠深入瞭解有風險的雲端存取，並利用這些知識來增強IT、CloudOps、開發人員和機器身分的身分安全，而這些身分通常具有很高的特權。」

領先的獨立技術與服務供應商Computacenter的雲端安全解決方案經理Hauke Moritz表示：「Wiz與CyberArk的整合對於我們的企業客戶而言，可說是遊戲規則的改變。規模較大的企業需要管理眾多的開發專案，而這些專案中有許多身分和權限分佈在混合雲環境中。清楚瞭解特權存取的範圍、權限過剩的情況，並執行適當的安全控制，對於降低風險和預防安全事故至關重要。現在，企業可以有效降低雲端存取風險，並提高其安全復原能力，同時從更有效率的身分管理中獲益。」

透過結合Wiz發現關鍵風險和錯誤配置的雲端存取的有毒組合的功能，與Cyber​​Ark實施零常設權限的功能，雲端安全團隊可以顯著降低未經授權的存取風險，並快速滿足審計和合規性要求。作為合作夥伴關係的一部分，Cyber​​Ark將加入Wiz Integration Network (WIN)，而Wiz將加入CyberArk C3 Alliance。

Wiz產品擴展性與合作夥伴副總裁Oron Noah表示：「我們很高興與Cyber​​Ark合作，幫助客戶保護雲端中的人員和機器身分的安全。透過結合Wiz分析雲端權利的能力與Cyber​​Ark對所有身分實施動態權限控制的能力，我們使客戶能夠擴展其雲端營運，同時確保在其多雲環境中識別並完全控制特權存取。」

CyberArk首席戰略官Clarence Hinton表示：「雲端開發是每天創造大量新的人類與機器身分的主要驅動力，這些身分是由組織內不同的崗位所創造，並擁有不同的權限與存取層級，而這些權限與存取層級往往是未經管理的。為了讓安全團隊跟上步伐，我們必須重新思考如何發現這些身分並保護其安全，以便了解這個重要的攻擊面，並採取行動。CyberArk和Wiz共同提供了這種可視性，以零常設權限和雲端速度保護雲端中的每個身分。」

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關於CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR)是身分安全領域的全球領導者。CyberArk以智慧權限控制為核心，為任何身分(人或機器)提供最全面的安全服務，涵蓋商業應用、分散式工作團隊、混合雲端環境，並涵蓋整個開發維運生命週期。眾多全球首屈一指的組織都仰賴CyberArk來協助他們保護最重要的資產。如欲瞭解有關CyberArk的更多資訊，請造訪https://www.cyberark.com，閱讀CyberArk部落格，或在LinkedIn、X、Facebook或YouTube上關注我們。

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關於Wiz

Wiz保護組織在雲端中建置和運行的所有內容。Wiz成立於2020年，是全球成長最快的軟體公司。Wiz協助全球數百家組織(包括45%的財富100強企業)快速識別並消除雲端環境中的關鍵風險。其客戶包括Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid和Agoda等。Wiz得到了Andreessen Horowitz、Sequoia、Index Ventures、Lightspeed、Insight Partners、Cyber​​starts、Thrive Capital、Greylock、Wellington、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks和Aglaé的支持。請造訪https://www.wiz.io以了解更多資訊。

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