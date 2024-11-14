Andersen Global 为其南非平台增添并购和投资银行能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与Merchantec Capital签署合作协议，继续在南非构建其多学科平台，该公司是一家总部位于约翰内斯堡的并购与投资银行公司。

Merchantec Capital运营超过20年，提供多样化的服务，包括并购咨询、估值、股权和债务融资服务、公司治理、JSE股权和债务赞助服务、研究以及财富管理。该公司与上市公司、大型企业、私营企业、管理团队和私人股本公司合作，提供满足本地和国际商业需求的战略解决方案。

“为客户提供客观的一站式解决方案一直是我们至今增长的关键目标和推动力，”执行董事Marcel Goncalves分享道。“与Andersen Global的此次合作使我们能够继续客观地为客户服务，并扩大我们的覆盖范围，以帮助客户进行跨境交易和全球增长战略。”

Andersen的全球董事会主席兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Merchantec Capital丰富的经验和为客户提供服务的战略方法与我们组织致力于在全球提供一流服务的承诺相一致。他们的团队还在本地和国际法规方面拥有丰富的专业知识，使他们成为我们继续扩展在非洲的能力的重要补充。”

Andersen Global是一个由世界各地的税务、法律和估值专业人士组成的法律上独立的国际会员公司协会。由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，Andersen Global目前在全球拥有超过17,000名专业人员，并通过其会员公司和合作公司在475多个地点开展业务。

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