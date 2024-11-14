CyberArk和Wiz合作为云创建身份提供全面的可见性和控制能力

马萨诸塞州纽顿和以色列佩塔提克瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CyberArk（NASDAQ: CYBR）是身份安全领域的全球领导者。该公司今天宣布与领先的云安全提供商Wiz建立具有重大影响力的合作伙伴关系。两家公司强强联手，使客户能够在不影响云开发速度和规模的情况下，通过对人类和机器特权访问的一流可视性和控制，加强其多云安全态势。该合作关系的核心组成部分是CyberArk身份安全平台与Wiz云安全平台之间的集成，客户可立即使用。

拥有广泛多云环境的云原生组织正面临着快速变化的新环境和指数级增加的身份，这给传统的安全方法带来了挑战。由于缺乏可视性，也无法管理开发人员经常授予自己的特权访问权限，因此造成了更大的漏洞、风险和合规性问题。

Encova Insurance首席信息安全官Tony DeAngelo说，“像Encova这样的企业在其云环境中拥有成千上万的权利和权限。在这些环境中，过多权限的可见性和特权访问的范围往往难以确定，这不仅会带来无法量化的安全风险，还会造成运营效率低下。Wiz 和CyberArk的整合是积极的一步，它将使安全团队能够深入了解有风险的云访问，并利用这些知识来加强往往具有很高权限的IT、CloudOps、开发人员和机器身份的身份安全。"

领先的独立技术和服务提供商Computacenter的云安全解决方案经理Hauke Moritz表示，”Wiz与CyberArk的整合改变了我们企业客户的游戏规则。大型企业管理众多开发项目，其身份和权限分布在混合云环境中。清楚地了解特权访问的范围、过剩的权限以及实施适当的安全控制，对于降低风险和防止安全事故至关重要。现在，企业可以有效降低云访问风险，提高安全弹性，同时受益于更高效的身份管理。”

Wiz擅长发现关键风险和错误配置云访问的有害组合，CyberArk则拥有实施零常设权限的功能，将两者相结合，云安全团队可以显著降低未经授权访问的风险，并迅速满足审计和合规性要求。作为合作关系的一部分，CyberArk将加入Wiz集成网络（WIN），Wiz将加入CyberArk C3联盟。

Wiz产品扩展与合作副总裁Oron Noah表示，“我们很高兴能与CyberArk合作，帮助客户在云中确保人类和机器身份的安全。将Wiz分析云授权的能力与CyberArk对所有身份实施动态权限控制的能力相结合，我们将使客户能够扩展其云运营，同时确保在其多云环境中识别和完全控制特权访问。”

CyberArk首席战略官Clarence Hinton表示，“云开发是导致出现大量新的人类和机器身份的主要原因，企业内部不同孤立部门每天都在创建此类身份，并具有不同的权限和访问级别，而且往往不受管理。安全团队要想跟上步伐，就必须重新思考如何发现和保护这些身份，以便了解这一重要攻击面并采取相应行动。CyberArk和Wiz共同提供这种可视性，以‘零常设特权’（Zero Standing Privileges）和云速度保护云中的每个身份。”

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关于CyberArk

CyberArk（NASDAQ: CYBR ）是身份安全领域的全球领导者。CyberArk以智能特权控制为中心，为任何身份（人类或机器）提供最全面的安全产品，涵盖业务应用、分布式员工、混合云环境和整个DevOps生命周期。世界领先的企业信赖CyberArk，并借助其服务帮助保护最关键资产的安全。要了解有关CyberArk的更多信息，请访问https://www.cyberark.com，阅读CyberArk blogs或关注LinkedIn、X、Facebook或YouTube。

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关于Wiz

Wiz确保企业在云中构建和运行的一切内容的安全性。Wiz成立于2020年，是全球发展最快的软件公司。 Wiz帮助全球数百家企业（包括45%的“财富100强”企业）快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid和Agoda等。 Wiz得到了 Andreessen Horowitz、Sequoia、Index Ventures、Lightspeed、Insight Partners、Cyberstarts、Thrive Capital、Greylock、Wellington、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks和Aglaé的支持。有关更多信息，请访问https://www.wiz.io。

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