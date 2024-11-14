Tecnotree获选为欧洲、中东和非洲地区的一级MVNE提供多租户MVNE平台和Moments市场

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字业务支持系统(BSS)提供商和数字转型解决方案领导者Tecnotree宣布与欧洲、中东和非洲地区领先的MVNE开展最新合作。此次合作将利用Tecnotree的先进MVNE平台的多租户功能，推动该地区的数字化电信转型。

此次成功合作将赋能Tecnotree帮助MVNE简化电信运营，支持多家虚拟网络运营商(MVNO)以无缝的方式利用单一、强大的基础设施。该平台将通过支持新数字服务的增长、提高运营效率和加快MVNO的接入速度，在创建数字足迹方面发挥关键作用。Tecnotree的MVNE解决方案采用客户至上的设计理念，通过提供强大的数字生态系统，使MVNO能够轻松配置产品、管理服务，并通过一个市场提供一种无缝的客户体验。

MobileCoreX Ltd (MCX)首席执行官Habib Ahmed表示：“Tecnotree的综合MVNE平台旨在为多租户提供无缝支持，方便MVNO的接入和业务扩展，使MVNO从有抱负的电信运营商顺利转型为市场参与者。通过此次合作，MVNO将获得广泛的数字服务，包括客户生命周期管理、计费、自助服务、实时分析、Moments市场和嵌入人工智能和机器学习的营销活动等——所有这些都通过完全云原生和可扩展的架构提供。”

“向前迈出战略性的一步”——在谈到这次合作时，Tecnotree Corporation首席执行官Padma Ravichander表示：“我们很自豪能与合作伙伴携手推出我们的下一代MVNE平台和市场。这次合作标志着我们在支持新兴市场数字化转型的承诺方面迈出了重要一步。我们的多租户平台将帮助MVNO加速产品上市策略，创造新的收入机会，并最终推动尼日利亚数字经济的发展。”

关于TECNOTREE

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree在TM论坛开放API一致性方面处于领先地位，拥有59个经过认证的开放API，包括9个真实世界的开放API，这也印证了公司对卓越的不懈追求，以及持续致力于同时为CSP和DSP提供差异化的体验和服务。我们敏捷的开源数字BSS堆栈包括电信和其他数字服务行业的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理，为其带来超越连接的各种发展机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克(TEM1V)上市。如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.tecnotree.com或社交媒体渠道——Linkedin I Facebook I Twitter

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