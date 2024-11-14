Tecnotree獲選為歐洲、中東和非洲地區的一級MVNE提供多租戶MVNE平台和Moments市場

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位業務支援系統(BSS)供應商和數位轉型解決方案領導者Tecnotree宣布與歐洲、中東和非洲地區首屈一指的MVNE展開最新合作。此次合作將利用Tecnotree的先進MVNE平台的多租戶功能，推動該地區的數位化電信轉型。

此次成功合作將賦能Tecnotree協助MVNE簡化電信營運，支援多家虛擬網路營運商(MVNO)順暢利用單一、強大的基礎設施。該平台將透過支援新數位服務的成長、提高營運效率和加快MVNO的接取速度，在建立數位足跡方面扮演關鍵角色。Tecnotree的MVNE解決方案採用客戶至上的設計構想，透過提供強大的數位生態系統，使MVNO能夠輕鬆佈建產品、管理服務，並透過一個市場提供一種順暢的客戶體驗。

MobileCoreX Ltd (MCX)執行長Habib Ahmed表示：「Tecnotree的綜合MVNE平台旨在為多租戶提供順暢支援，方便MVNO的接取和業務擴充，使MVNO從有抱負的電信營運商順利轉型為市場參與者。透過此次合作，MVNO將獲得廣泛的數位服務，包括客戶生命週期管理、計費、自助服務、即時分析、Moments市場和內建人工智慧和機器學習的行銷活動等——所有這些都透過完全雲端原生和可擴充的架構提供。」

「向前邁出策略性的一步」——在談到這次合作時，Tecnotree Corporation執行長Padma Ravichander表示：「我們很驕傲能與合作夥伴攜手推出我們的下一代MVNE平台和市場。這次合作代表我們在支援新興市場數位化轉型的承諾方面邁出了重要一步。我們的多租戶平台將協助MVNO加快產品上市策略，創造新的收入機會，並最終推動奈及利亞數位經濟的發展。」

關於TECNOTREE

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。Tecnotree在TM論壇開放API一致性方面居於領先地位，擁有59個經過認證的開放API，包括9個真實世界的開放API，這也印證了公司對卓越的不懈追求，以及持續致力於同時為CSP和DSP提供差異化的體驗和服務。我們敏捷的開放原始碼數位BSS堆疊包括電信和其他數位服務行業的全方位（訂單到現金）業務流程和訂閱管理，為其帶來超越連線的各種發展機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融科技和B2B2X多體驗數位市場，以賦予數位化連線的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree在赫爾辛基那斯達克(TEM1V)上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪我們的網站：www.tecnotree.com或社群媒體通路——Linkedin I Facebook I Twitter

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