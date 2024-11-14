Agility Robotics宣布获得运动技术公司Schaeffler Group的战略投资并与之达成协议

葡萄牙里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Agility Robotics是全球领先的双足移动操控机器人(MMR) DigitⓇ的制造商。公司今天在全球技术大会Web Summit上宣布，Schaeffler已对该公司进行了少数股权投资。除投资外，两家公司还签署了一项协议。根据协议，运动技术公司Schaeffler打算从Agility Robotics手中购买人形机器人，用于Schaeffler的整个全球工厂网络。

Schaeffler AG首席运营官Andreas Schick表示：“在颠覆性的时代，实施创新的制造解决方案是取得成功的关键。在这方面，人形机器人发挥着重要作用。Schaeffler将把这项技术融入到我们的运营中，并有望于2030年之前在我们全球100家工厂组成的网络中部署大量的人形机器人。我们期待着与Agility Robotics合作，加速我们在这一领域的布局。”

今年早些时候，Agility与全球最大的单一业务合同物流提供商GXO签订了一项多年期协议，在GXO的物流运营中部署Digit，成为首家正式商业化部署人形机器人的公司。该协议也成为业内首个部署人形机器人的机器人即服务(RaaS)协议。

Agility Robotics首席执行官Peggy Johnson表示：“我们欣然欢迎Schaeffler成为我们的客户和投资者，并期待着通过Digit为他们的运营创造价值。我们的技术正在帮助Schaeffler这样的公司实现制造、物流和仓储业务的转型，但要扩大人形机器人的使用范围，就需要它们与人类合作，跳出目前的安全牢笼。我相信，在未来24个月内，Agility将成为首家交付能够与人类并肩工作的安全人形机器人的公司。”

关于Agility Robotics

Agility Robotics总部位于俄勒冈州塞勒姆，并在宾夕法尼亚州匹兹堡和加州帕洛阿尔托设有办事处，其使命是打造能够增强人类劳动力的机器人伙伴，最终使人类能够更加专注于人性化的工作。Agility的开创性双足移动操控机器人(MMR) Digit是首个为工作而设计(made for work™)的多功能、人本导向的机器人。

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