上海銀行選用Linedata的Global Hedge解決方案為其改善報告表現

香港和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資產管理、信貸技術資料及服務全球供應商Linedata（巴黎泛歐交易所代號：LIN）今天宣布已順利將Linedata Global Hedge解決方案佈署於上海銀行 (BOSCI) 的營運體系中。這套解決方案獲選用來提高效率、價值與強化服務品質，特別是改進投資組合管理和計算能力。BOSCI決定改用Linedata Global Hedge來平衡成本與價值。過渡工作已在今年第一季完成。

BOSC International Company Limited是一所位於香港的中國投資銀行，其資深經理表示：「在此刻改採Linedata Global Hedge是一個正確的行動。在尋找可提供長期價值與服務的解決方案時，我們發現了Linedata。該公司雀屏中選的原因是嫻熟本地業務，而且支援團隊能以流利的多國語言提供服務。佈署工作的進展非常順利，且已收到提高效率與精確度等成效。」

「Linedata竭誠歡迎上海銀行加入我們在亞太地區不斷成長的顧客群。」Linedata Asia的管理總監Sally Crane補充道，「我們在當地聲譽卓著，加上中文、廣東話、英語流利的團隊，能夠滿足大型中國銀行的特殊需求。我們有長年支援中國資產管理者的經驗，深度了解他們的個別要求，確保我們能夠提出可帶來實質利益的解決方案。」

Linedata的Global Hedge解決方案為上海銀行增添彈性報告能力，並以更理想的方式與中國資產管理者常用的第三方資料平台（如Bloomberg）整合。這項整合還有利於精確計算資產淨值，提高投資記錄的準確性。

Linedata解決方案的一項關鍵優勢是支援錯綜複雜的固定收益功能，包括精細的固定收益產品。對像是BOSCI這樣的大型金融機構，這項能力可確保他們以更高的準度和效率管理產品組合，斷斷不可或缺。Linedata實現的報告流程自動化對大型中國銀行尤其有利，可為它們節省大量時間、提供更正確的資料、迅速取得重要資訊、簡化營運，並輔助決策。

關於上海銀行

上海銀行（全名：上海銀行股份有限公司 (BOSC International Company Limited)）成立於1995年，總部位於中國上海，是一家提供各類金融服務的一流商業銀行。服務內容包括零售、企業和投資銀行以及財富管理。BOSCI的服務對象從個人消費者到大型企業等多元客戶皆有，網絡遍佈全中國。該銀行承諾創新、效率與客服，運用先進科技驅策數位轉型和永續發展，為客戶及利益關係人帶來傲人的價值。如需進一步資訊，請造訪：https://www.boscinternational.com/。

關於LINEDATA

擁有25年經驗的Linedata在50個國家擁有700個客戶，旗下20個辦事處共有1250名員工，為資產管理及信貸產業提供全球人性化技術解決方案和服務，協助客戶不斷發展並達致最高水準。

Linedata總部位於法國，2023年收入高達1.833億歐元，並在巴黎泛歐交易所B區以 FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP上市。linedata.com

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