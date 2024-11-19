NationsBenefits收购Good Measures以彻底革新“食物即药物”解决方案

佛罗里达州种植园--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为医疗健康领域领先的金融科技、福利和成果平台，NationsBenefits®宣布收购Good Measures，这是一家以“食物即药物”支持健康计划及其成员的领先平台。Good Measures结合了临床辅导、专有技术和个性化食物处方，通过“食物即药物”解决方案改善健康结果。

此次战略收购将NationsBenefits定位为唯一一个无缝结合金融科技、医疗健康和成果的垂直一体化平台。凭借其超过100家托管护理客户，NationsBenefits已经通过其垂直整合的医学定制餐计划NationsMarket及其指引支出灵活卡平台，成为医疗健康领域最大的健康食品供应商之一。通过整合覆盖全美50个州的Good Measures的专利技术和临床支持，NationsBenefits将以前所未有的方式利用“食物即药物”解决方案。共同努力下，NationsBenefits将提供无与伦比的会员参与度，以改善健康成果，成为唯一将食品、补充福利、“食物即药物”和灵活卡解决方案整合于一体的医疗健康公司，推动更好的结果并简化会员体验。

NationsBenefits由Glenn Parker博士于2015年创立，一直通过为其健康计划客户提供整体解决方案来引领行业。“此次收购向我们的客户及其成员展示了我们作为医疗健康全面会员参与平台对创新的深厚承诺。作为这一平台的一部分，食物处方、餐膳配送和临床辅导为支持和参与健康计划客户的成员在其医疗健康旅程中提供了特别引人注目的方式，” Parker博士说道。

“在医疗行业的关键时刻，我们很高兴能与 NationsBenefits 联手，”Good Measures 的首席执行官 Donna K. Lencki 说道。“Good Measures 的使命将继续下去，我们对这一强大组合带来的积极影响感到兴奋。凭借 NationsBenefits 的广泛覆盖——服务于 2,000 万会员和超过 100 家健康计划客户——我们现在有一个非凡的机会可以大规模提供全面的营养解决方案。Stefany 和我都很高兴能帮助推动这一愿景向前发展。”

联合创始人兼总裁Stefany Shaheen补充道：“Good Measures成立的目的是为管理营养敏感性疾病的人们提供服务。这次收购使我们能够在全国范围内为健康计划提供完整的营养服务，从餐食和食品杂货递送到临床辅导和个性化的食物配方。”

“很明显，食物正成为健康计划福利中日益关键的组成部分。NationsBenefits 认识到通过个性化的营养计划和教育内容来支持会员健康之旅的必要性，让会员不仅能够选择最符合其健康需求的食物，还能以无缝的方式获得这些食物配送服务，”NationsBenefits 的联合首席执行官 Michael Parker 说道。“对于健康计划及其合作伙伴而言，提供有价值的解决方案以促进更好的结果是至关重要的。Good Measures 使 NationsBenefits 能够通过食品和营养服务进一步推动健康成果。”

关于 NationsBenefits®

NationsBenefits® 是医疗行业补充福利、金融科技解决方案和成果的领先提供者。通过与管理护理组织合作，NationsBenefits 提供创新的医疗解决方案、用于弥补差距的数据分析和旨在促进增长、降低成本以及提高会员满意度的金融科技服务。通过利用尖端技术和战略零售合作伙伴关系，NationsBenefits 使健康计划能够提供有影响力的补充福利，优化会员体验并促进即时健康成果。了解更多信息，请访问 NationsBenefits.com。NationsBenefits.com.

关于 Good Measures

Good Measures 正在改变处方营养™与健康管理之间的界面。公司在所有50个州拥有执业许可的临床医生，结合临床辅导、专有技术和个性化食物处方，积极影响健康结果并解决健康的社会决定因素。Good Measures 是健康计划、包括 Medicare 和 Medicaid 在内的政府项目、雇主、提供者以及护理管理公司的战略合作伙伴。

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