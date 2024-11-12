诺为泰与华昊中天开启战略合作，共同见证华昊中天上市新辉煌

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为一家可提供全方位服务的国际性临床合同研究组织（CRO），Novotech（诺为泰）与北京华昊中天生物医药股份有限公司（简称“华昊中天”，2563.HK）开启长期战略合作。双方将整合各自的专业管理团队和技术平台优势，为华昊中天的临床研究提供全面支持，共同推动肿瘤创新药的研发。

同时，作为“合成生物学医药第一股”的华昊中天，于10月31日在香港交易所成功上市。诺为泰有幸受邀参与了华昊中天的挂牌仪式及答谢晚宴，共同见证这一重要时刻。

华昊中天董事长、执行董事、首席科学官兼首席营销官唐莉博士表示：“作为一家以合成生物学技术驱动的生物医药公司，华昊中天致力于开发肿瘤创新药。此次成功上市，是华昊中天发展过程中的重要里程碑，也是一个全新的开始。未来，我们将继续坚持研发和创新，推出更多创新药产品，同时将我们的现有产品带给更多患者，为生命健康事业作出更大贡献。”（内容来源：达晨财智）

诺为泰中国区总经理刘寒松先生表示：“祝贺华昊中天在香港交易所成功上市，这是一个激动人心的里程碑，充分彰显了其在生物科技领域的不懈努力与卓越成就。作为华昊中天研发阶段的战略合作伙伴和基石投资者，诺为泰非常荣幸能够支持其发展。我们对华昊中天团队的专业精神和战略眼光充满信心，期待未来助力华昊中天在国际市场上开疆拓土，将更多创新和先进的健康解决方案带向全球。”

此次战略合作的开启，不仅标志着诺为泰与华昊中天在肿瘤创新药研发领域的深度合作，也预示着双方将在未来共同迎接新的机遇和挑战，为全球患者带来更多福音。

关于诺为泰 Novotech-CRO.com

Novotech（诺为泰）成立于1997年，是一家可提供全方位服务的专业生物技术合同研究组 (CRO)，致力于加速临床各个阶段创新药物和先进疗法的开发。

诺为泰因其在行业内的突出贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括弗若斯特沙利文2024年全球生物技术CRO奖 (Frost & Sullivan 2024 Global Biotech CRO Award)、2024年临床试验竞技场业务拓展、营销和创新卓越奖 (2024 Clinical Trials Arena Award for Excellence in Business Expansion, Marketing, and Innovation)、2024年优选雇主 (2024 Employer of Choice)、2024年美国Great Place to Work（卓越职场）认证 (2024 Great Place to Work in the US)、2024年布兰登·霍尔专业能力和技能发展金奖 (2024 Brandon Hall Gold Award)、2023年CRO领导力奖 (CRO Leadership Award 2023)、2023年亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自2006年以来蝉联亚太地区合同研究组织年度公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

诺为泰是一家包含实验室、Ⅰ期临床中心、药物开发咨询和专业法规服务的临床CRO，拥有超5000项临床项目经验，包括Ⅰ期至Ⅳ期临床试验和生物等效性研究。诺为泰目前在全球34个办公地点共拥有3000多名员工，是值得信赖的战略合作伙伴。

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