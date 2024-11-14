GRP與Rimini Street合作，支援其S/4HANA系統及智慧工廠專案

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是端對端企業軟體支援與創新解決方案的全球供應商，也是Oracle、SAP和VMware軟體的領先第三方支援供應商，該公司今天宣布，Gunung Raja Paksi（GRP）已選擇Rimini Support™ for S/4HANA為其關鍵任務系統提供經驗證的全面支援。這一戰略舉措讓這家領先的印尼私營鋼鐵製造商得以為其智慧工廠專案提供資金和人員，而這也是其更大規模工業4.0計畫的一部分。

GRP數位轉型負責人Ivan Widjaksono表示：「有了Rimini Street對我們SAP系統的全力支援，我的團隊可以100%專注於實現我們的工業4.0願景。這不僅僅能節省成本，大大有利於資助我們的專案，最重要的是，我們知道每分每秒都有頂尖的SAP支援專家在我們身邊，這讓我們能將注意力集中於那些使我們保持競爭優勢的專案。」

Rimini Street製造業與行業解決方案副總裁Michael Cortesio表示：「許多製造業公司將工業4.0視為提升運營效率和獲得競爭優勢的機會，GRP就是代表。然而，要實現這一目標，必須找到將節省的OPEX轉化為CAPEX投資的方法，以實施人工智慧（AI）和機器人流程自動化（RPA）等超自動化解決方案。Rimini Street擁有與製造業公司合作的悠久歷史，不僅幫助資助創新，還在邁向現代化的道路上，作為值得信賴的合作夥伴，提供戰略建議和專業知識。」

Rimini Support for SAP：更好、更快、更全面的支援，成本更低

對於GRP來說，SAP是收集並管理工廠資料的核心系統。這是一個高度定制化的系統，將收集的資料推送到提供分析報告的人工智慧（AI）系統，透過預測分析實現SAP資料可視化，並加速決策過程。

Widjaksono表示：「在人工智慧（AI）領域，資料就是一切。確保我們的SAP資料收集系統全速運作，對於我們的營運而言至關重要，因為由此得到的結果可以幫助我們做出快速、即時以及長期的戰略決策，這些決策會影響生產、成本、獲利、資源規劃等方面。我們需要一個值得信賴的支援夥伴，它必須瞭解我們S/4HANA系統的重要性及其與支持我們運營的其他系統的連接，包括我們對核心系統所做的定制。與供應商和其他競爭者相比，Rimini Street表現最為突出。」

轉向Rimini Street為這家製造商帶來了多重好處，包括：

以全球數百個工程師的專業技術和知識為後盾，直接與指定的專責主要支援工程師（PSE）聯絡

業界領先的服務水平協議（SLA），保證對優先處理的案件在10分鐘內作出回應，對於P1和P2級別的問題，平均回應時間少於2分鐘

年度支援費用節省50%，總體支援成本節省高達90%

Widjaksono說：「我們是一家全天候營運的製造商，因此我們的SAP系統必須能夠全天候執行。Rimini Street讓這一切成為可能。」

Rimini Street：實現節省和創新，並引發雪球效應

GRP致力於降低成本、提升營運效率並擴展業務規模，並將數位轉型視為解決之道。

Widjaksono表示：「透過掌握正確的資訊，而不是各自為政，我們可以敏捷地做出決策，這有助於我們的成長和盈利。」

他將Rimini Street形容為「節省和創新的雪球」，使公司能夠利用所選Rimini Street在初期節省成本，將資金重新投入到創新專案中，進一步節省更多資金。

Widjaksono建議：「如果早點選擇與Rimini Street合作，我們就能加快數位轉型專案的進度。我建議所有商業領袖儘早與Rimini Street聯絡，瞭解如何攜手合作，實現業務目標。」

按一下此處瞭解GRP與Rimini Street合作的創新故事。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號： RMNI）是全球端對端企業軟體支援及創新解決方案供應商，Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和最佳化企業應用程式、資料庫和技術軟體。該公司與《財星》100大企業、《財星》500大企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份合約，他們選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，並獲得更好的營運成果，節省數十億美元開銷，轉而投入人工智慧和其他創新投資。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何總體經濟趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援市場格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務行業的大量競爭；客戶對擴大後的產品和服務組合以及我們可望引進的產品和服務的採用；我們增加營收、管理營收成本和準確預測營收的能力；近期和預期中的未來裁員和相關重整成本的預期影響；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合資格人員（包括銷售人員）以及留住關鍵人才的能力；我們的業務計畫、我們未來發展的能力以及我們實現和維持獲利能力的能力；我們計畫逐步停止為Oracle PeopleSoft產品提供服務；公司股價的波動和對證券交易所要求的相關法規遵循；我們以有利的條件籌集股權或債務融資的需求和能力，以及透過營運產生的現金流來支援加大對成長計畫的投資的能力；全球營運相關的風險；我們防止未經授權造訪我們資訊技術系統和其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和增強我們的品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變化，包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果，我們未能建立充足稅務準備或我們從經營淨虧損中實現收益的能力；環境、社會和治理(ESG)問題的影響；我們信貸便利的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們股票回購計畫下回購的數量和時機，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2024年10月30日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

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