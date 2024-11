GRP schließt sich mit Rimini Street zusammen, um sein S/4HANA-System- und Smart-Factory-Projekt zu unterstützen

GRP Partners with Rimini Street to Support its S/4HANA Systems and Smart Factory Project (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass Gunung Raja Paksi (GRP) sich für Rimini Support™ for S/4HANA entschieden hat, um umfassenden, bewährten Support für sein geschäftskritisches System zu erhalten. Dieser strategische Schritt des führenden indonesischen privaten Stahlherstellers hat die Finanzierung und personelle Besetzung seines Smart-Factory-Projekts als Teil seiner umfassenderen Industrie-4.0-Initiativen ermöglicht.

Ivan Widjaksono, Leiter der Abteilung für digitale Transformation bei GRP, sagte: „Da Rimini Street unsere SAP-Systeme vollständig unterstützt, kann sich mein Team zu 100 % auf die Umsetzung unserer Vision von Industrie 4.0 konzentrieren. Es geht um mehr als die Kosteneinsparungen, die sie uns bieten, was natürlich für die Finanzierung unserer Projekte von großem Vorteil ist. Aber zu wissen, dass wir rund um die Uhr erstklassige SAP-Support-Experten an unserer Seite haben, ermöglicht es uns, unsere Aufmerksamkeit auf Projekte zu richten, die uns an der Spitze des Wettbewerbs halten.“

„GRP repräsentiert die breitere Fertigungsindustrie, die Industrie 4.0 als Chance sieht, effizienter zu arbeiten und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Um dorthin zu gelangen, müssen jedoch Wege gefunden werden, OPEX-Einsparungen in CAPEX-Investitionen umzuwandeln, um Hyperautomatisierungslösungen wie künstliche Intelligenz (KI) und robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) zu implementieren“, sagte Michael Cortesio, Vizepräsident für Fertigungs- und Branchenlösungen bei Rimini Street. „Und Rimini Street blickt auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Fertigungsunternehmen zurück, um nicht nur Innovationen zu finanzieren, sondern auch strategische Beratung und Fachwissen auf dem Weg zur Modernisierung als vertrauenswürdiger Partner bereitzustellen.“

Rimini Support for SAP: Bessere, schnellere und umfassendere Unterstützung zu einem günstigeren Preis

Für GRP ist SAP das Backbone-System, das seine Stockwerksdaten sammelt und verwaltet. Ein hochgradig angepasstes System, das die gesammelten Daten an ein KI-System weiterleitet, das analytische Berichte erstellt, dabei hilft, die SAP-Daten mit prädiktiven Analysen zu visualisieren und die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

„Daten sind alles, wenn es um KI geht. Es ist für unsere Betriebsabläufe von entscheidender Bedeutung, dass die SAP-Datenerfassung auf Hochtouren läuft, da die Ergebnisse uns dabei helfen können, schnelle, sofortige und langfristige strategische Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Produktion, die Kosten, die Rentabilität, die Ressourcenplanung und vieles mehr auswirken“, so Widjaksono. „Wir suchten einen zuverlässigen Support-Partner, der die Bedeutung unserer S/4HANA-Systeme und deren Anbindung an die Systeme, die unsere Betriebsabläufe antreiben, einschätzen kann, einschließlich der Anpassungen, die wir am Kern vorgenommen haben. Im Vergleich zum Anbieter und zu anderen Wettbewerbern war Rimini Street eine hervorragende Wahl.“

Der Wechsel zu Rimini Street brachte dem Hersteller eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

Direktem Zugang zu einem benannten, engagierten Primary Support Engineer (PSE), der auf die Erfahrung und das Wissen von Hunderten von Ingenieuren auf der ganzen Welt zurückgreifen kann

Branchenführende SLAs mit einer garantierten Reaktionszeit von 10 Minuten für dringende Fälle und einer durchschnittlichen Reaktionszeit von weniger als 2 Minuten für P1- und P2-Tickets

Einsparungen von 50 % bei den jährlichen Supportgebühren und bis zu 90 % bei den gesamten Supportkosten

„Wir sind ein Hersteller, der rund um die Uhr arbeitet, also muss auch unser SAP rund um die Uhr laufen. Rimini Street macht das möglich“, sagte Widjaksono.

Rimini Street: Ein Schneeball an Einsparungen und Innovationen

GRP, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kosten zu senken, betriebliche Effizienz zu erreichen und das Geschäft auszubauen, sieht in der digitalen Transformation die Antwort.

„Wenn wir die richtigen Informationen zur Hand haben und nicht in Silos einsperren, können wir Entscheidungen flexibel treffen, was uns beim Wachstum und bei der Rentabilität hilft“, so Widjaksono.

Er bezeichnet Rimini Street als „Schneeball an Einsparungen und Innovationen“, der es Unternehmen ermöglicht, die anfänglichen Einsparungen, die durch die Entscheidung für Rimini Street erzielt werden, zu nutzen und die Mittel in Innovationsprojekte zu reinvestieren, die dabei helfen, noch mehr Geld zu sparen.

„Hätten wir uns früher für Rimini Street entschieden, hätten wir unsere digitalen Transformationsprojekte beschleunigen können. Ich empfehle allen Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, sich so schnell wie möglich mit Rimini Street in Verbindung zu setzen und zu erfahren, wie sie durch eine Zusammenarbeit ihre Geschäftsziele erreichen können“, rät Widjaksono.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

