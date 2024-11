PLANTATION, Florida--(BUSINESS WIRE)--NationsBenefits®, la principale piattaforma per tecnofinanza, benefici ed esiti nel settore sanitario, ha annunciato l’acquisizione di Good Measures, la piattaforma leader per Food as Medicine (“alimenti come medicina”) che supporta piani di assistenza sanitaria e i suoi membri. Good Measures combina coaching clinico, una tecnologia proprietaria e prescrizioni alimentari personalizzate per migliorare gli esiti riguardanti la salute tramite le soluzioni Food as Medicine.

Questa acquisizione strategica posiziona NationsBenefits come l’unica piattaforma integrata verticalmente che integra fra di loro tecnofinanza, assistenza sanitaria ed esiti. Con oltre 100 clienti per la gestione delle cure, NationsBenefits è già uno dei più grandi fornitori di prodotti alimentari salutari per l’assistenza sanitaria tramite il suo programma di pasti personalizzati in funzione delle esigenze mediche integrato verticalmente, NationsMarket, e la sua piattaforma per carta flessibile Directed Spend.

