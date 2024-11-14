ATRC的VentureOne在CyberQ创立QuantumGate为量子时代提供数据安全保障（图片：AETOSWire）

ATRC的VentureOne在CyberQ创立QuantumGate为量子时代提供数据安全保障（图片：AETOSWire）

ATRC的VentureOne在CyberQ创立QuantumGate为量子时代提供数据安全保障（图片：AETOSWire）

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进技术研究委员会（Advanced Technology Research Council）的商业化分支机构 VentureOne今天在阿布扎比CyberQ创立QuantumGate。这家新成立的合资企业提供一整套先进的数据安全产品，以保护组织在量子时代的数据资产。

ATRC秘书长Faisal Al Bannai阁下说："量子时代并不是遥远的威胁，它已经到来。 成立QuantumGate是保护宝贵数据资产免受日益增长的网络安全威胁的关键一步。QuantumGate的主权解决方案将确保我们国家和组织的敏感信息安全。”

Technology Innovation Institute首席执行官Najwa Aaraj博士说，“几乎所有组织都在使用加密算法来加密和保护数据，但量子计算的进步将在短短五到十年内使其中许多算法过时。即使采取了当前的安全措施，不良分子也可以收集和存储组织数据，以便日后量子计算机更加普及时解密。 这意味着风险迫在眉睫，组织数据已经处于危险之中。”

QuantumGate的数据安全产品基于Technology Innovation Institute的专有技术，使企业能够保护其数据资产免受当前和新出现的威胁，同时确保符合即将出台的加密法规。 该产品套件包括以下内容：

QSphere ，包括后量子VPN和后量子电子邮件、文件夹和文本加密解密应用程序。

，包括后量子VPN和后量子电子邮件、文件夹和文本加密解密应用程序。 Salina，身份和访问管理工具，旨在通过消除使用密码的需要来简化身份验证过程。

QuantumGate母公司VentureOne的代理首席执行官Reda Nidhakou说："随着量子计算的最新进展，所有安全专业人士都清楚地认识到，当今的加密解决方案很快就会受到严峻挑战。为了防止灾难性损失，敏感企业现在就必须过渡到后量子安全系统。 我们的使命就是通过弹性、灵活、先进的解决方案，尽可能地实现这一过程的无缝衔接。”

除了提供数据安全产品外，QuantumGate还将提供咨询服务，支持企业从传统加密技术向后量子加密技术过渡，同时确保将运营中断降至最低。

QuantumGate是VentureOne发起的第三家风险投资公司。开发自主移动技术的SteerAI 于2024年10月成立。利用Falcon生成式人工智能模型创建业务解决方案的AI71于2023年成立。

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来源： AETOSWire

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