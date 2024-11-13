Vega完成Apollo和Motive領投的2000萬美元A輪融資以擴充AltOS——這一新型「核心」平台服務于私人市場客戶服務

倫敦和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Vega是一家另類投資技術公司，由來自領先避險基金、私人股權公司和金融科技企業的前高階主管團隊創立。今日，Vega宣布成功完成由Apollo (NYSE: APO)和Motive領投的2000萬美元A輪融資。此外，Vega還與Apollo建立了企業級的策略性合作夥伴關係。隨著公司致力於成為另類資產管理公司首屈一指的作業系統供應商，這些進展代表Vega成長歷程中的重要里程碑。

為另類資產管理公司建構技術

投資人對私人市場的參與需求不斷成長，推動了另類資產管理公司轉型服務方式，以滿足現有客戶的需求，並快速將服務擴充至全球新的市場領域。然而，過時的客戶服務技術和零散的點對點解決方案給資產管理公司的擴充能力帶來了阻礙，導致整個客戶服務生態系統效率嚴重低下。

做為回應，Vega的使命是完全專注於滿足另類資產管理公司的技術需求——建構統一的解決方案，透過Vega的另類資產核心系統(AltOS)支援可擴充的成長。AltOS是一個全面的平台，支援全程數位化的客戶服務，涵蓋交易前、執行及交易後的操作流程。

另類資產管理需要一個核心

Vega AltOS支援另類資產管理公司透過「另類投資即服務」架構經銷產品並服務客戶，使任何平台或客戶都可以透過API連線至另類資產管理公司。這項技術促進了客戶透過自選的服務或平台——無論是仲介顧問平台、技術合作夥伴，還是直接針對機構的服務——與資產管理公司之間的直接連線，從而強化了客戶投資組合中另類投資的整合。

為另類資產管理公司建立產業新基準

Vega認為，透過現代化的AltOS客戶核心系統對另類資產管理客戶服務和營運基礎設施進行轉型，是該產業從目前客製化的經銷架構向更具可擴充性的流動營運模式轉換所缺失的基礎層。該轉型可以推動降低另類資產經銷、客戶服務和私人市場交易處理的成本。

Vega計畫與其他資產管理公司和平台供應商合作，建構標準化的私人市場客戶服務基礎設施，以推動整個產業的成長。

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Vega創辦人兼執行長Alexis Augier表示：「我們已處於一個拐點，另類資產管理公司現在需要屬於自己的作業系統來推動產業下一階段的成長。我們非常高興地歡迎Apollo成為企業級客戶和投資人，攜手為另類資產管理領域制定新的標準。」

Augier繼續說道：「我們專門設計了Vega AltOS，以滿足高成長的私人市場資產管理公司對複雜的客戶基礎設施的需求。與我們在核心銀行業務和支付改革中的經驗類似，私人市場投資在各個客戶通路的需求和交易量已遠超產業中那些通用、低規模的點對點解決方案所能支援的基礎設施。我們很高興與Apollo和Motive合作展開創新並解決這一產業難題。」

Augier表示：「Apollo引進了市場上最大的另類員工投資平台之一——Edna，加快發展了Vega的AltOS對於普通合夥人(GP)的願景。Edna由Apollo與Motive共同孵化，充分體現了Apollo在全球財富解決方案方面的創新方法。我們非常高興能夠透過引進Edna的員工投資功能，繼續擴大我們的GP解決方案範圍。」

Apollo客戶與產品解決方案部門合夥人兼營運長Jake Walker表示：「Vega正在建構一個專為另類投資產業設計的創新作業系統，旨在改變GP的內部客戶營運。隨著私人市場產品在各類資產中的擴充，並逐漸滲透到客戶核心投資組合的各個部分，資產管理公司必須改變客戶營運方式，以更好地滿足客戶不斷發展的需求。」

Motive Ventures合夥人Ramin Niroumand表示：「做為Vega的早期支持者，結合我們在Motive中龐大的財富科技(WealthTech)資產組合，我們看到GP需要一個AltOS平台來加快另類資產經銷的持續成長循環。迄今為止，這些公司一直沒有得到充分的服務，而Vega的AltOS在填補這一缺口方面至關重要。」

關於Vega

Vega正在為另類投資產業打造經銷作業系統(“AltOS”)，協助資產管理公司在另類投資的高速成長期高效服務客戶並擴大客戶基礎。

Vega透過一個統一的核心引擎，將以往各自獨立的離線流程（涵蓋交易前、執行和交易後的客戶操作）進行整合，並使資產管理公司能夠透過一個可擴充的「另類資產即服務」架構經銷產品。Vega的模組化、API驅動架構確保了與多種現有點對點解決方案和第三方利益相關系統的相容性，為另類投資產業奠定了第一個專門建構的基礎設施層。

Vega的創始團隊均為另類投資專家和頂尖產品和工程人才，他們來自KKR、Blackstone、Elliott和Goldman Sachs等投資公司，以及Revolut和Trade Republic等金融科技領域快速成長的成功企業。Vega已累計籌集逾2800萬美元，投資方包括Apollo、Motive、Picus Capital、Citi Ventures，以及另類投資產業的60位高階主管。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.vega-alts.com

關於Motive

Motive Partners是一家專業的私人股權公司，在紐約、倫敦和柏林設有辦事處，專注於對北美和歐洲的軟體和資訊服務公司的成長型股權和收購投資，服務的五個主要子產業包括：銀行與支付、資本市場、資料與分析、投資管理和保險。Motive Partners透過獨有的專業知識、廣泛的關係和強大的能力為金融科技公司創造長期價值。Motive Ventures是Motive Partners的早期投資部門，專注於對北美和歐洲的金融科技公司進行從種子輪到A輪的投資。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.motivepartners.com

關於Apollo

Apollo是一家高速成長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中，我們致力於在整個風險-報酬範圍內為客戶提供從投資級信貸產品到私人股權的超額報酬。三十多年來，我們憑藉完全整合的平台，在投資領域累積了豐富的專長，不僅滿足了客戶對財務報酬的需求，還為企業提供創新的資本解決方案以協助其發展。透過我們的養老服務業務Athene，我們專注于協助客戶實現財務安全，提供一系列退休儲蓄產品，並充當機構的解決方案供應商。我們以耐心、創新和專業的投資方式，將客戶、我們所投資的企業、我們的員工及影響所及的社群緊密連結在一起，共同擴大機會，創造積極成果。截至2024年9月30日，Apollo的管理資產約為7330億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.apollo.com。

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