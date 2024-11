NationsBenefits fait l’acquisition de Good Measures pour révolutionner les solutions de santé par l’alimentation

PLANTATION, Floride--(BUSINESS WIRE)--NationsBenefits®, l’une des principales plateformes de fintech, de prestations et de résultats pour l’industrie de la santé, a annoncé avoir acquis Good Measures, la plateforme de premier plan de santé par l’alimentation (« Food as Medicine ») soutenant les régimes d’assurance-maladie et leurs membres. Good Measures combine supervision clinique, technologie exclusive et prescriptions alimentaires personnalisées pour obtenir un impact positif sur les résultats cliniques par le biais de solutions de santé par l’alimentation.

Cette acquisition stratégique positionne NationsBenefits comme la seule plateforme verticalement intégrée à combiner de manière transparente la fintech, les soins de santé et les résultats. Avec déjà plus de 100 clients prestataires de soins sous gestion, NationsBenefits est déjà l’un des principaux fournisseurs d’aliments sains pour le secteur des soins de santé grâce à son programme à intégration verticale de repas médicalement adaptés, NationsMarket, et à sa plateforme de cartes flexibles, Directed Spend. En intégrant la technologie brevetée et l’assistance clinique de Good Measures, disponibles dans les 50 États américains, NationsBenefits va pouvoir exploiter de manière inédite le pouvoir de la santé par l’alimentation. Avec cette acquisition, NationsBenefits va devenir la seule entreprise de soins de santé à intégrer sous un même toit des solutions en matière d’alimentation, de prestations complémentaires, de santé par l’alimentation et de cartes flexibles, lui permettant d’obtenir de meilleurs résultats et de simplifier l’expérience des membres.

Fondée en 2015 par Glenn Parker, M.D., NationsBenefits s’est depuis constamment positionnée en tête du secteur en fournissant des solutions holistiques de soins de santé à ses clients régimes d’assurance-maladie. « Cette acquisition démontre à nos clients et à leurs membres notre profond engagement en faveur de l’innovation en tant que plateforme complète d’engagement des membres pour les soins de santé. Dans notre plateforme, les prescriptions alimentaires, la livraison de repas et la supervision clinique constituent des moyens particulièrement convaincants de soutenir les membres de nos régimes d’assurance-maladie et de s’engager auprès d’eux tout au long de leur parcours de santé », a déclaré le Dr Parker.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de NationsBenefits à un moment crucial pour le secteur des soins de santé », a confié pour sa part Donna K. Lencki, directrice générale de Good Measures. « La mission de Good Measures va se poursuivre et nous sommes ravis de l’impact positif que ce puissant rapprochement d’entreprise apportera au marché. Grâce à la vaste portée de NationsBenefits – qui dessert 20 millions de membres et plus de 100 clients régimes d’assurance-maladie – nous avons maintenant une occasion extraordinaire d’offrir une gamme complète de solutions nutritionnelles à l’échelle. Stefany Shaheen et moi-même sommes très enthousiastes à l’idée de contribuer à faire avancer cette vision. »

Stefany Shaheen, cofondatrice et présidente de Good Measures, a ajouté : « Good Measures a été créée pour servir les personnes qui gèrent des pathologies à composante nutritionnelle. Cette acquisition va nous permettre de proposer aux régimes d’assurance-maladie de tout le pays des offres complètes en matière de nutrition, allant de la livraison de repas et de produits d’épicerie à la supervision clinique en passant par les prescriptions alimentaires personnalisées. »

« Il est devenu évident que l’alimentation est un élément de plus en plus important des prestations de tout régime d’assurance-maladie. Chez NationsBenefits, nous reconnaissons la nécessité de soutenir les membres dans leur parcours de santé grâce à un plan nutritionnel personnalisé et à des contenus pédagogiques, leur permettant non seulement de choisir les aliments qui correspondent le mieux à leurs besoins en matière de santé, mais aussi de se faire livrer ces aliments de manière efficace », a confié pour sa part Michael Parker, co-PDG de NationsBenefits. « Il est essentiel que les régimes d’assurance-maladie et leurs partenaires puissent apporter à leurs membres des solutions performantes permettant d’obtenir de meilleurs résultats. Good Measures permet à NationsBenefits de continuer à améliorer les résultats cliniques au moyen de services d’alimentation et de nutrition. »

À propos de NationsBenefits®

NationsBenefits® est l’un des principaux fournisseurs de prestations complémentaires, de solutions fintech et de résultats pour l’industrie de la santé. En partenariat avec des organismes de gestion des soins, NationsBenefits propose des solutions de santé innovantes, des analyses de données pour réduire les écarts et des services fintech conçus pour stimuler la croissance, réduire les coûts et améliorer la satisfaction des membres. En s’appuyant sur une technologie de pointe et des partenariats stratégiques avec des détaillants, NationsBenefits permet aux régimes d’assurance-maladie d’offrir des prestations complémentaires efficaces qui optimisent l’expérience de leurs membres et favorisent des résultats cliniques immédiats. Pour en savoir plus, rendez-vous sur NationsBenefits.com.

À propos de Good Measures

Good Measures transforme l’interface entre nutrition prescriptive (prescriptive nutrition™) et gestion de la santé. Avec des cliniciens agréés dans les 50 États américains, l’entreprise combine supervision clinique, technologie exclusive et prescriptions alimentaires personnalisées pour obtenir un impact positif sur les résultats cliniques et s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé. Good Measures est un partenaire stratégique des régimes d’assurance-maladie, des programmes gouvernementaux, y compris Medicare et Medicaid, des employeurs, des prestataires et des entreprises de gestion des soins.

