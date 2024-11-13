Novotech與華昊中天開啟戰略合作，共同見證華昊中天上市新輝煌

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為一家可提供全方位服務的國際性臨床合同研究組織 (CRO)，Novotech與北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（簡稱「華昊中天」，2563.HK）開啟長期戰略合作。雙方將整合各自的專業管理團隊和技術平台優勢，為華昊中天的臨床研究提供全面支援，共同推動腫瘤創新藥物的研發。

同時，作為「合成生物學醫藥第一股」的華昊中天，於10月31日在香港交易所成功上市。Novotech有幸受邀參與華昊中天的掛牌儀式及答謝晚宴，共同見證重要時刻。

華昊中天董事長、執行董事、首席科學官兼首席行銷長唐莉博士表示：「作為一家以合成生物學技術驅動的生物醫藥公司，華昊中天致力於開發腫瘤創新藥。此次成功上市，是華昊中天發展過程中的重要里程碑，也是一個全新的開始。未來，我們將繼續堅持研發和創新，推出更多創新藥產品，同時將我們的現有產品帶給更多患者，為生命健康事業作出更大貢獻。」（內容來源：達晨財智）

Novotech中國區總經理劉寒松先生表示：「祝賀華昊中天在香港交易所成功上市，這是一個激動人心的里程碑，充分彰顯其在生物科技領域的不懈努力與卓越成就。作為華昊中天研發階段的戰略合作夥伴和基石投資者，Novotech非常榮幸能夠支援其發展。我們對華昊中天團隊的專業精神和戰略眼光充滿信心，期待未來助力華昊中天在國際市場上開疆拓土，將更多創新和先進的健康解決方案帶向全球。」

此次戰略合作的開啟，不僅標誌著Novotech與華昊中天在腫瘤創新藥研發領域的深度合作，也預示著雙方將在未來共同迎接新的機遇和挑戰，為全球患者帶來更多福音。

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Novotech成立於1997年，是一家可提供全方位服務的專業生物技術合同研究組織 (CRO)，致力於加速各階段創新藥物和先進療法的開發。

Novotech因其在行業內的突出貢獻而備受讚譽，曾榮獲多項殊榮，其中包括Frost & Sullivan 2024年全球生物技術CRO獎 (Frost & Sullivan 2024 Global Biotech CRO Award)、2024年臨床試驗競技場業務拓展、營銷和創新卓越獎 (2024 Clinical Trials Arena Award for Excellence in Business Expansion, Marketing, and Innovation)、2024年優選僱主 (2024 Employer of Choice)、2024年美國Great Place to Work（卓越職場）認證 (2024 Great Place to Work in the US)、2024年Brandon Hall專業能力和技能發展金獎 (2024 Brandon Hall Gold Award)、2023年CRO領導力獎（CRO Leadership Award 2023）、2023年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自2006年以來蟬聯亞太地區合同研究組織年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

Novotech是一家包含實驗室、I期臨床中心、藥物開發諮詢和專業法規服務的臨床CRO，擁有超過5000項臨床專案經驗，包括I期至IV期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech目前在全球34個辦公地點共擁有3000多名員工，是值得信賴的戰略合作夥伴。

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