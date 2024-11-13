Vega完成Apollo和Motive领投的2000万美元A轮融资以扩展AltOS——这一新型“核心”平台服务于私募市场客户服务

伦敦和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Vega是一家另类投资技术公司，由来自领先对冲基金、私募股权公司和金融科技企业的前高管团队创立。今日，Vega宣布成功完成由Apollo (NYSE: APO)和Motive领投的2000万美元A轮融资。此外，Vega还与Apollo建立了企业级的战略合作伙伴关系。随着公司致力于成为另类资产管理公司的领先操作系统提供商，这些进展标志着Vega成长历程中的重要里程碑。

为另类资产管理公司构建技术

投资者对私募市场的参与需求不断增长，推动了另类资产管理公司转型服务方式，以满足现有客户的需求，并快速将服务扩展至全球新的市场领域。然而，过时的客户服务技术和零散的点对点解决方案给资产管理公司的扩展能力带来了阻碍，导致整个客户服务生态系统效率严重低下。

作为回应，Vega的使命是完全专注于满足另类资产管理公司的技术需求——构建统一的解决方案，通过Vega的另类资产核心系统(AltOS)支持可扩展的增长。AltOS是一个全面的平台，支持全程数字化的客户服务，涵盖交易前、执行及交易后的操作流程。

另类资产管理需要一个核心

Vega AltOS支持另类资产管理公司通过“另类投资即服务”框架分销产品并服务客户，使任何平台或客户都可以通过API连接至另类资产管理公司。这项技术促进了客户通过自选的服务或平台——无论是中介顾问平台、技术合作伙伴，还是直接面向机构的服务——与资产管理公司之间的直接连接，从而增强了客户投资组合中另类投资的整合。

为另类资产管理公司建立行业新标准

Vega认为，通过现代化的AltOS客户核心系统对另类资产管理客户服务和运营基础设施进行转型，是该行业从当前定制化的分销框架向更具可扩展性的流动运营模式过渡所缺失的基础层。该转型可以推动降低另类资产分销、客户服务和私募市场交易处理的成本。

Vega计划与其他资产管理公司和平台提供商合作，构建标准化的私募市场客户服务基础设施，以推动整个行业的增长。

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Vega创始人兼首席执行官Alexis Augier表示：“我们已处于一个拐点，另类资产管理公司现在需要属于自己的操作系统来推动行业的下一个增长阶段。我们非常高兴地欢迎Apollo成为企业级客户和投资者，携手为另类资产管理领域制定新的标准。”

Augier继续道：“我们专门设计了Vega AltOS，以满足高增长的私募市场资产管理公司对复杂的客户基础设施的需求。与我们在核心银行业务和支付改革中的经验类似，私募市场投资在各个客户渠道的需求和交易量已远超行业中那些通用、低规模的点对点解决方案所能支持的基础设施。我们很高兴与Apollo和Motive合作开展创新并解决这一行业难题。”

Augier表示：“Apollo引入了市场上最大的另类员工投资平台之一——Edna，加速发展了Vega的AltOS对于普通合伙人(GP)的愿景。Edna由Apollo与Motive共同孵化，充分体现了Apollo在全球财富解决方案方面的创新方法。我们非常高兴能够通过引入Edna的员工投资功能，继续拓展我们的GP解决方案范围。”

Apollo客户与产品解决方案部门合伙人兼首席运营官Jake Walker表示：“Vega正在构建一个专为另类投资行业设计的创新操作系统，旨在改变GP的内部客户运营。随着私募市场产品在各类资产中的扩展，并逐渐渗透到客户核心投资组合的各个部分，资产管理公司必须转变客户运营方式，以更好地满足客户不断发展的需求。”

Motive Ventures合伙人Ramin Niroumand表示：“作为Vega的早期支持者，结合我们在Motive中庞大的财富科技(WealthTech)资产组合，我们看到GP需要一个AltOS平台来加速另类资产分销的持续增长循环。迄今为止，这些公司一直没有得到充分的服务，而Vega的AltOS在填补这一缺口方面至关重要。”

关于Vega

Vega正在为另类投资行业打造分销操作系统(“AltOS”)，帮助资产管理公司在另类投资的高速增长期高效服务客户并扩大客户基础。

Vega通过一个统一的核心引擎，将以往各自独立的离线流程（涵盖交易前、执行和交易后的客户操作）进行整合，并使资产管理公司能够通过一个可扩展的“另类资产即服务”框架分销产品。Vega的模块化、API驱动架构确保了与多种现有点对点解决方案和第三方利益相关系统的兼容性，为另类投资行业奠定了首个专门构建的基础设施层。

Vega的创始团队均为另类投资专家和顶尖产品和工程人才，他们来自KKR、Blackstone、Elliott和Goldman Sachs等投资公司，以及Revolut和Trade Republic等金融科技领域快速增长的成功企业。Vega已累计筹集逾2800万美元，投资方包括Apollo、Motive、Picus Capital、Citi Ventures，以及另类投资行业的60位高管。如需了解更多信息，请访问www.vega-alts.com

关于Motive

Motive Partners是一家专业的私募股权公司，在纽约、伦敦和柏林设有办事处，专注于对北美和欧洲的软件和信息服务公司的成长型股权和收购投资，服务的五个主要子行业包括：银行与支付、资本市场、数据与分析、投资管理和保险。Motive Partners通过独有的专业知识、广泛的关系和强大的能力为金融科技公司创造长期价值。Motive Ventures是Motive Partners的早期投资部门，专注于对北美和欧洲的金融科技公司进行从种子轮到A轮的投资。如需了解更多信息，请访问www.motivepartners.com

关于Apollo

Apollo是一家高速增长的全球另类资产管理公司。在我们的资产管理业务中，我们致力于在整个风险-回报范围内为客户提供从投资级信贷产品到私募股权的超额回报。三十多年来，我们依托完全整合的平台，在投资领域积累了丰富的专长，不仅满足了客户对财务回报的需求，还为企业提供创新的资本解决方案以助力其发展。通过我们的养老服务业务Athene，我们专注于帮助客户实现财务安全，提供一系列退休储蓄产品，并充当机构的解决方案提供商。我们以耐心、创新和专业的投资方式，将客户、我们所投资的企业、我们的员工及影响所及的社区紧密联系在一起，共同拓展机会，实现积极成果。截至2024年9月30日，Apollo的管理资产约为7330亿美元。如需了解更多信息，请访问www.apollo.com。

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