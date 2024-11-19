NationsBenefits收購Good Measures以徹底革新「食物即藥物」解決方案

佛羅裡達州種植園--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為醫療健康領域領先的金融科技、福利和成果平台，NationsBenefits®宣布收購Good Measures，這是一家以「食物即藥物」支持健康計劃及其成員的領先平台。Good Measures結合了臨床輔導、專有技術和個性化食物處方，通過「食物即藥物」解決方案改善健康結果。

此次戰略收購將NationsBenefits定位為唯一一個無縫結合金融科技、醫療健康和成果的垂直一體化平台。憑藉其超過100家托管護理客戶，NationsBenefits已經通過其垂直整合的醫學定製餐計劃NationsMarket及其指引支出靈活卡平台，成為醫療健康領域最大的健康食品供應商之一。通過整合覆蓋全美50個州的Good Measures的專利技術和臨床支持，NationsBenefits將以前所未有的方式利用「食物即藥物」解決方案。共同努力下，NationsBenefits將提供無與倫比的會員參與度，以改善健康成果，成為唯一將食品、補充福利、「食物即藥物」和靈活卡解決方案整合於一體的醫療健康公司，推動更好的結果並簡化會員體驗。

ationsBenefits由Glenn Parker博士於2015年創立，一直通過為其健康計劃客戶提供整體解決方案來引領行業。「此次收購向我們的客戶及其成員展示了我們作為醫療健康全面會員參與平台對創新的深厚承諾。作為這一平台的一部分，食物處方、餐膳配送和臨床輔導為支持和參與健康計劃客戶的成員在其醫療健康旅程中提供了特別引人注目的方式，」Parker博士說道。

「在醫療行業的關鍵時刻，我們很高興能與 NationsBenefits 聯手，」Good Measures 的首席執行官 Donna K. Lencki 說道。「Good Measures 的使命將繼續下去，我們對這一強大組合帶來的積極影響感到興奮。憑藉 NationsBenefits 的廣泛覆蓋——服務於 2,000 萬會員和超過 100 家健康計劃客戶——我們現在有一個非凡的機會可以大規模提供全面的營養解決方案。Stefany 和我都很高興能幫助推動這一願景向前發展。」

聯合創始人兼總裁Stefany Shaheen補充道：「Good Measures成立的目的是為管理營養敏感性疾病的人們提供服務。這次收購使我們能夠在全國範圍內為健康計劃提供完整的營養服務，從餐食和食品雜貨遞送到臨床輔導和個性化的食物配方。」

「很明顯，食物正成為健康計劃福利中日益關鍵的組成部分。NationsBenefits 認識到通過個性化的營養計劃和教育內容來支持會員健康之旅的必要性，讓會員不僅能夠選擇最符合其健康需求的食物，還能以無縫的方式獲得這些食物配送服務，」NationsBenefits 的聯合首席執行官 Michael Parker 說道。「對於健康計劃及其合作夥伴而言，提供有價值的解決方案以促進更好的結果是至關重要的。Good Measures 使 NationsBenefits 能夠通過食品和營養服務進一步推動健康成果。」

關於 NationsBenefits®

NationsBenefits® 是醫療行業補充福利、金融科技解決方案和成果的領先提供者。通過與管理護理組織合作，NationsBenefits 提供創新的醫療解決方案、用於彌補差距的數據分析和旨在促進增長、降低成本以及提高會員滿意度的金融科技服務。通過利用尖端技術和戰略零售合作夥伴關係，NationsBenefits 使健康計劃能夠提供有影響力的補充福利，優化會員體驗並促進即時健康成果。如欲了解更多資訊請造訪NationsBenefits.com。

關於 Good Measures

Good Measures 正在改變處方營養™與健康管理之間的界面。公司在所有50個州擁有執業許可的臨床醫生，結合臨床輔導、專有技術和個性化食物處方，積極影響健康結果並解決健康的社會決定因素。Good Measures 是健康計劃、包括 Medicare 和 Medicaid 在內的政府項目、雇主、提供者以及護理管理公司的戰略合作夥伴。

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