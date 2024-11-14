ATRC的VentureOne部門在CyberQ啟動QuantumGate，保障量子時代資料安全

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，在阿布達比的CyberQ，先進技術研究委員會的商業化部門VentureOne啟動了一家新創企業QuantumGate，該企業提供一套先進的資料安全產品，在量子時代為組織的資料資產保駕護航。

ATRC秘書長H.E. Faisal Al Bannai表示：「量子時代並非遙遠的威脅 - 它已經到來。啟動QuantumGate是一項重要舉措，旨在保護寶貴的資料資產免遭不斷增加的網路威脅。QuantumGate的自主解決方案將將確保我國及各組織的敏感資訊安全無虞。」

技術創新研究所執行長Najwa Aaraj博士表示：「幾乎所有組織都使用密碼演算法來加密和保護資料。但是，量子運算的進步將使許多密碼演算法在五到十年內過時。即便有當前的安全措施，不法分子依然可以收集並儲存組織資料，待量子電腦普及後再解密。這意味著風險迫在眉睫 - 組織資料已經處於風險之中。」

QuantumGate的資料安全產品基於技術創新研究所的專有技術，將幫助組織在保護其資料資產免遭當前和新興威脅的同時，確保符合即將出台的加密法規。該產品套件包括如下產品：

QSphere ，由後量子VPN以及後量子電子郵件、資料夾和文字加密與解密應用程式。

，由後量子VPN以及後量子電子郵件、資料夾和文字加密與解密應用程式。 Salina，身分與存取管理工具，旨在透過消除使用密碼的需求來簡化身分驗證過程。

VentureOne旗下公司QuantumGate的臨時執行長Reda Nidhakou表示：「顯而易見，隨著量子運算最近取得的進展，對所有安全專業人士來說，當前的加密解決方案很快將面臨嚴峻挑戰。為了防止災難性的損失，敏感行業現在就要改用後量子安全系統，這一點至關重要。我們的使命是透過有韌性、靈活且先進的解決方案，確保過渡過程盡可能順暢。」

除了提供資料安全產品，QuantumGate還將提供咨詢服務，幫助組織將傳統加密方法改為後量子加密方法，同時盡可能減少對營運的干擾。

QuantumGate是VentureOne成立的第三家新創企業。SteerAI於2024年10月成立，致力於開發自主行動技術。AI71成立於2023年，主要利用Falcon生成式AI模型打造企業解決方案。

LinkedIn

來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。