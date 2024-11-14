上海银行选择Linedata的全球对冲解决方案以提高报告能力

香港和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Linedata欧洲纽交所：LIN），一家全球资产管理和信贷技术、数据及服务提供商，今天宣布成功为 上海银行（BOSCI）实施其Linedata Global Hedge解决方案。该解决方案被选中以提高效率、价值和服务，特别是在改善投资组合管理和计算方面。BOSCI决定切换到Linedata Global Hedge以平衡成本和价值。过渡于今年第一季度完成。

来自香港本地投资银行BOSC International Company Limited的高级管理层表示：“切换到Linedata Global Hedge是我们此时的正确选择。我们在寻找一个能提供长期价值和服务的解决方案，而Linedata的本地专业知识以及他们的支持团队流利的多种语言使他们成为理想的合作伙伴。实施过程非常顺利，我们已经在效率和准确性方面看到了好处。

“我们很高兴欢迎上海银行加入我们在亚太地区不断壮大的客户群体，”Linedata Asia 的董事总经理Sally Crane补充道。“我们在当地的存在，加上流利讲普通话、粤语和英语的团队，使我们能够满足大型中国银行的独特需求。我们多年来一直支持中国资产管理公司，我们对他们具体需求的深入理解确保我们提供真正有价值的解决方案。”

Linedata Global Hedge解决方案为上海银行提供灵活的报告能力，并与中国资产管理公司常用的第三方数据平台例如Bloomberg）实现了卓越的集成。这种集成还促进了净资产值的更准确计算，提高了他们投资账本记录的准确性。

Linedata解决方案的一个关键好处是其支持复杂的固定收益功能，包括复杂的固定收益产品。这种能力对于像BOSCI这样的金融机构至关重要，确保他们能够以更高的准确性和效率管理其投资组合。Linedata所提供的自动报告流程对于结构庞大的中国银行尤其有价值，因为它允许他们节省大量时间，提供更准确的数据，并快速获取重要信息，从而简化运营并增强决策能力。

关于上海银行

上海银行（BOSC International Company Limited）成立于1995年，总部位于中国上海，是一家领先的商业银行，提供广泛的金融服务，包括零售、公司和投资银行业务，以及财富管理。上海银行为从个人消费者到大型公司等多元化客户群体提供服务，在中国拥有一张全面的网络。该银行致力于创新、效率和客户服务，利用先进技术推动数字化转型和可持续发展，为客户和利益相关者提供卓越价值。有关更多信息，请访问https://www.boscinternational.com/

关于 LINEDATA

Linedata拥有25年的经验，服务于50个国家的700个客户，拥有1250名员工，设有20个办事处，提供全球化的人性化技术解决方案和服务，专注于资产管理和信贷行业，帮助客户发展并在最高水平上运营。

Linedata总部位于法国，2023年实现收入1.833亿欧元，并在欧洲纽交所B类上市，股票代码为FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN: FP。linedata.com

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