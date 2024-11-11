NetApp与Red Hat合作，为虚拟化环境提供更高的灵活性

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布扩大与全球领先的开源解决方案提供商Red Hat, Inc.的合作，共同提供新的解决方案，以简化和加速虚拟环境中的企业应用程序开发和管理。通过将NetApp的智能数据基础设施与Red Hat OpenShift相结合，此次合作为客户提供了更大的灵活性，使他们能够以更加无缝的方式管理其内部和混合多云中的虚拟化环境。

公司面临着越来越大的压力，需要快速创新，开发新的差异化企业应用程序，以简化正在进行的业务运营或为客户带来更好的结果。Red Hat OpenShift是行业领先的混合云应用程序平台，由Kubernetes提供支持，受到数千家公司的信赖，其中包括全球《财富》500强前25大企业中的半数以上，可帮助简化应用程序生命周期并推动AI创新。NetApp正在扩大与Red Hat的合作，以增强其智能数据基础设施，从而在客户开发、管理、保障和保护Kubernetes容器化工作负载和虚拟化应用程序时帮助其降低成本并提高Red Hat OpenShift环境的灵活性。

NetApp高级副总裁兼首席技术官Jonsi Stefansson表示：“在当今瞬息万变的技术环境中，组织需要拥抱灵活性和敏捷性，以便能够调整并制定制胜战略。开发、部署和管理现代企业应用程序需要高性能、安全、持久的闪存存储和高级数据管理功能。采用Red Hat OpenShift的NetApp智能数据基础设施使客户能够更轻松、更快速地采用和管理其虚拟化环境，并为在Red Hat OpenShift AI上管理的关键数据提供性能、移动性和安全性。”

为了支持与Red Hat扩大后的合作，NetApp宣布推出新功能，使客户能够更灵活地部署和管理虚拟环境，尤其是在利用Red Hat OpenShift时。这些新功能包括：

Trident： Trident的容器存储接口(CSI)集成使运行Red Hat OpenShift和Red Hat OpenShift Virtualization的Red Hat客户能够以直接、简化的方式使用NetApp ONTAP®高级复制和灾难恢复软件。这使Red Hat OpenShift运营团队和DevOps团队能够使用他们熟悉的现有管理界面，并将ONTAP功能拉取到现有工作流中，同时还可以利用高性能的全闪存存储，即使在创建、修改或删除虚拟机或容器时也能保持持久性。NetApp将发布新版本的Trident，该版本包括集成的保护、迁移和灾难恢复功能，无需额外付费。此外，它还扩展了对Google Cloud NetApp Volumes的支持。

Trident的容器存储接口(CSI)集成使运行Red Hat OpenShift和Red Hat OpenShift Virtualization的Red Hat客户能够以直接、简化的方式使用NetApp ONTAP®高级复制和灾难恢复软件。这使Red Hat OpenShift运营团队和DevOps团队能够使用他们熟悉的现有管理界面，并将ONTAP功能拉取到现有工作流中，同时还可以利用高性能的全闪存存储，即使在创建、修改或删除虚拟机或容器时也能保持持久性。NetApp将发布新版本的Trident，该版本包括集成的保护、迁移和灾难恢复功能，无需额外付费。此外，它还扩展了对Google Cloud NetApp Volumes的支持。 适用于Red Hat的Cisco FlexPod验证设计： NetApp发布了针对其Cisco FlexPod融合基础设施解决方案上的Red Hat OpenShift Virtualization和Red Hat OpenShift AI部署的新验证设计。这让客户对其Red Hat虚拟化和现代AI工作负载更有信心，这些工作负载在利用虚拟化和容器管理、网络、服务器和存储功能时 能够 通过单一支持和交付点平稳运行。

NetApp发布了针对其Cisco FlexPod融合基础设施解决方案上的Red Hat OpenShift Virtualization和Red Hat OpenShift AI部署的新验证设计。这让客户对其Red Hat虚拟化和现代AI工作负载更有信心，这些工作负载在利用虚拟化和容器管理、网络、服务器和存储功能时 通过单一支持和交付点平稳运行。 Red Hat OpenShift专用版搭配Google Cloud上的Google Cloud NetApp Volumes：与NetApp Volumes的新集成使客户能够选择使用Google Cloud中的第一方存储服务来运行其容器化工作负载，从而使其能够更灵活地利用基于NetApp ONTAP构建的持久企业存储。借助Red Hat OpenShift专用版，企业就拥有了一个完全托管的应用程序平台，从而在专家支持下帮助确保其集群能够按预期工作。现在，客户能够在我们的支持下将Red Hat OpenShift工作负载迁移到Google Cloud，并从NetApp ONTAP智能数据基础设施功能中受益。

Red Hat合作伙伴生态系统成功高级副总裁Stefanie Chiras表示：“我们相信开源软件的力量可以帮助企业获得最新的特性和功能来运行其IT环境。开源理念的核心是协作，本着这种精神，我们正在扩大与NetApp的合作，帮助客户获得在虚拟化环境中推动创新所需的灵活性。NetApp的智能数据基础设施提供了坚实的基础，使Red Hat OpenShift客户能够进一步现代化和保护在其虚拟部署和Kubernetes容器中运行的应用程序。”

要探索这些新的集成并了解NetApp如何增强您的Red Hat OpenShift部署，请于2024年11月12日至15日莅临在犹他州盐湖城举行的KubeCon上的R45号NetApp展位。

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关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的CloudOp解决方案通过可观察性和人工智能来持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X、LinkedIn、Facebook 和 Instagram。

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Red Hat、Red Hat徽标和OpenShift是Red Hat, Inc.或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。

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