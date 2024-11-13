百奧賽圖宣布IDEAYA提名具有同類首創潛力的B7H3/PTK7拓撲異構酶抑制劑有效負載雙特異性ADC (IDE034)做為開發候選藥物並行使選擇權

中國北京和加州南舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--專注於新型抗體/ADC療法開發的全球性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（百奧賽圖，股票代號：02315.HK）宣布，致力於發現和開發靶向治療藥物的腫瘤精準醫療公司IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA)已行使選擇權，獲得百奧賽圖B7H3/PTK7 BsADC專案IDE034的全球獨家授權，並提名該專案為開發候選藥物。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們很高興IDEAYA決定行使選擇權，獲得我們B7H3/PTK7 BsADC專案IDE034的全球獨家授權，該專案融合了我們專有的拓撲異構酶連接體-負載技術。這一重要里程碑進一步驗證了百奧賽圖RenLite®平台的能力，讓我們離為實體腫瘤病患提供具有影響力的治療更近一步。我們期待並支援IDEAYA推進該專案進入臨床階段。」

IDEAYA Biosciences科學長Michael White博士表示：「我們很高興提名IDE034為開發候選藥物。這種具有同類首創潛力的B7H3/PTK7拓撲異構酶抑制劑有效負載BsADC，在臨床前模型中顯示了顯著的腫瘤消退效果。B7H3/PTK7在肺癌、結直腸癌和頭頸癌等實體腫瘤中的高度共表達，彰顯了其做為單藥治療及與我們的PARG抑制劑IDE161共同應用的潛力。」

在完成目前的臨床前和IND支援性研究的前提下，IDEAYA計畫在2025年向美國FDA遞交IDE034的IND申請，以推動首次人體試驗的啟動。

根據百奧賽圖與IDEAYA之間的選擇權和授權合約，百奧賽圖將獲得首付款和選擇權行使費、開發和監管里程碑付款、商業化里程碑付款以及淨銷售額分成，總額達4.065億美元，其中包括1億美元的臨床開發和監管里程碑付款。

根據《人類蛋白質圖譜》資料庫，B7H3/PTK7在多種實體腫瘤類型中存在共表達，其中在肺癌、結直腸癌和頭頸癌中的共表達比例分別約為30%、46%和27%。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的全球性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2024年6月30日，百奧賽圖已與60多家國內外藥企及Biotech公司簽署了約150項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了近50個標靶專案RenMice®平台授權開發合作，多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於IDEAYA Biosciences

IDEAYA是一家腫瘤精準醫療公司，致力於為透過分子診斷篩選出的病患群體發現和開發靶向治療藥物。IDEAYA的方法是將發現和驗證轉化生物標記的能力與藥物研發相結合，以選擇最有可能從其靶向療法中獲益的病患群體。IDEAYA正在將其研究和藥物發現的能力應用于合成致死這類新興的精準醫療標靶。

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