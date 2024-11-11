百奥赛图宣布IDEAYA提名具有同类首创潜力的B7H3/PTK7拓扑异构酶抑制剂有效载荷双特异性ADC（IDE034）作为开发候选药物并行使选择权

中国北京和加利福尼亚南旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（百奥赛图，股票代码：02315.HK），一家专注于新型抗体/ADC疗法开发的国际性生物技术公司宣布IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA)，一家致力于发现和开发靶向治疗药物的肿瘤精准医疗公司，已行使选择权，获得百奥赛图B7H3/PTK7 BsADC项目IDE034的全球独家授权，并提名该项目为开发候选药物。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 我们很高兴IDEAYA决定行使选择权，获得我们B7H3/PTK7 BsADC项目IDE034的全球独家授权，该项目融合了我们专有的拓扑异构酶连接体-载荷技术。这一重要里程碑进一步验证了百奥赛图RenLite®平台的能力，让我们离为实体肿瘤患者提供具有影响力的治疗更近一步。我们期待并支持IDEAYA推进该项目进入临床阶段。”

IDEAYA Biosciences首席科学官Michael White博士表示：“ 我们很高兴提名IDE034为开发候选药物。这种具有同类首创潜力的B7H3/PTK7拓扑异构酶抑制剂有效载荷BsADC，在临床前模型中显示了显著的肿瘤消退效果。B7H3/PTK7在肺癌、结直肠癌和头颈癌等实体肿瘤中的高度共表达，突显了其作为单药治疗及与我们的PARG抑制剂IDE161联合应用的潜力。”

在完成当前的临床前和IND支持性研究的前提下，IDEAYA计划在2025年向美国FDA提交IDE034的IND申请，以推动首次人体试验的启动。

根据百奥赛图与IDEAYA之间的选择权和许可协议，百奥赛图将获得首付款和选择权行使费、开发和监管里程碑付款、商业化里程碑付款以及净销售额分成，总额达4.065亿美元，其中包括1亿美元的临床开发和监管里程碑付款。

根据《人类蛋白质图谱》数据库，B7H3/PTK7在多种实体肿瘤类型中存在共表达，其中在肺癌、结直肠癌和头颈癌中的共表达比例分别约为30%、46%和27%。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2024年6月30日，百奥赛图已与60多家国内外药企及Biotech公司签署了约150项药物合作开发/授权/转让协议，并与包括多家MNC在内的企业达成了近50个靶点项目RenMice®平台授权开发合作，多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于IDEAYA Biosciences

IDEAYA是一家肿瘤精准医疗公司，致力于为通过分子诊断筛选出的患者群体发现和开发靶向治疗药物。IDEAYA的方法是将发现和验证转化生物标志物的能力与药物研发相结合，以选择最有可能从其靶向疗法中获益的患者群体。IDEAYA正在将其研究和药物发现的能力应用于合成致死这类新兴的精准医疗靶点。