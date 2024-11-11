NetApp與Red Hat合作，為虛擬化環境帶來更高的靈活性

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布擴大與全球首屈一指的開放原始碼解決方案供應商Red Hat, Inc.的合作，共同提供新的解決方案，以簡化和加快虛擬環境中的企業應用程式開發和管理。透過將NetApp的智慧資料基礎架構與Red Hat OpenShift相結合，此次合作為客戶提供了更大的靈活性，使他們能夠以更加順暢的方式管理其內部和混合多雲端的虛擬化環境。

公司面臨著越來越大的壓力，需要快速創新，開發新的差異化企業應用程式，以簡化正在進行的業務營運或為客戶帶來更好的結果。Red Hat OpenShift是業界首屈一指的混合雲端應用程式平台，由Kubernetes提供支援，受到數千家公司的信賴，其中包括前25大全球《財星》500大企業中的半數以上，可協助簡化應用程式生命週期並推動AI創新。NetApp正在擴大與Red Hat的合作，以強化其智慧資料基礎架構，從而在客戶開發、管理、保障和保護Kubernetes容器化工作負載和虛擬化應用程式時協助其降低成本並提高Red Hat OpenShift環境的靈活性。

NetApp資深副總裁兼技術長Jonsi Stefansson表示：「在當今瞬息萬變的技術環境中，組織需要擁抱靈活性和敏捷性，以便能夠調整並制定制勝策略。開發、部署和管理現代企業應用程式需要高效能、安全、持久的快閃記憶體儲存和先進資料管理功能。採用Red Hat OpenShift的NetApp智慧資料基礎架構使客戶能夠更輕鬆、更快速地採用和管理其虛擬化環境，並為在Red Hat OpenShift AI上管理的關鍵資料提供效能、行動性和安全性。」

為了支援與Red Hat擴大後的合作，NetApp宣布推出新功能，使客戶能夠更靈活地部署和管理虛擬環境，尤其是在利用Red Hat OpenShift時。這些新功能包括：

Trident： Trident的容器儲存介面(CSI)整合使運行Red Hat OpenShift和Red Hat OpenShift Virtualization的Red Hat客戶能夠以直接、簡化的方式使用NetApp ONTAP®先進複製和災難恢復軟體。這使Red Hat OpenShift營運團隊和DevOps團隊能夠使用他們熟悉的現有管理介面，並將ONTAP功能拉取到現有工作流程中，同時還可以利用高效能的全快閃記憶體儲存，即使在建立、修改或刪除虛擬機器或容器時也能保持持久性。NetApp將推出新版本的Trident，該版本包括整合式的保護、移轉和災難恢復功能，無需額外付費。此外，它還擴充了對Google Cloud NetApp Volumes的支援。

Trident的容器儲存介面(CSI)整合使運行Red Hat OpenShift和Red Hat OpenShift Virtualization的Red Hat客戶能夠以直接、簡化的方式使用NetApp ONTAP®先進複製和災難恢復軟體。這使Red Hat OpenShift營運團隊和DevOps團隊能夠使用他們熟悉的現有管理介面，並將ONTAP功能拉取到現有工作流程中，同時還可以利用高效能的全快閃記憶體儲存，即使在建立、修改或刪除虛擬機器或容器時也能保持持久性。NetApp將推出新版本的Trident，該版本包括整合式的保護、移轉和災難恢復功能，無需額外付費。此外，它還擴充了對Google Cloud NetApp Volumes的支援。 適用於Red Hat的Cisco FlexPod驗證設計： NetApp推出了針對其Cisco FlexPod融合基礎架構解決方案上的Red Hat OpenShift Virtualization和Red Hat OpenShift AI部署的新驗證設計。這讓客戶對其Red Hat虛擬化和現代AI工作負載更有信心，這些工作負載在利用虛擬化和容器管理、網路、伺服器和儲存功能時 能夠 透過單一支援和交付點平穩運行。

NetApp推出了針對其Cisco FlexPod融合基礎架構解決方案上的Red Hat OpenShift Virtualization和Red Hat OpenShift AI部署的新驗證設計。這讓客戶對其Red Hat虛擬化和現代AI工作負載更有信心，這些工作負載在利用虛擬化和容器管理、網路、伺服器和儲存功能時 透過單一支援和交付點平穩運行。 Red Hat OpenShift專用版搭配Google Cloud上的Google Cloud NetApp Volumes：與NetApp Volumes的新整合使客戶能夠選擇使用Google Cloud中的第一方儲存服務來運行其容器化工作負載，從而使其能夠更靈活地利用以NetApp ONTAP為基礎建構的持久企業儲存。借助Red Hat OpenShift專用版，企業就擁有了一個完全代管的應用程式平台，從而在專家支援下協助確保其群集能夠按預期工作。現在，客戶能夠在我們的支援下將Red Hat OpenShift工作負載移轉到Google Cloud，並從NetApp ONTAP智慧資料基礎架構功能中受惠。

Red Hat合作夥伴生態系統成功資深副總裁Stefanie Chiras表示：「我們相信開放原始碼軟體的力量可以協助企業獲得最新的特性和功能來運行其IT環境。開放原始碼構想的核心是協作，秉承這種精神，我們正在擴大與NetApp的合作，協助客戶獲得在虛擬化環境中推動創新所需的靈活性。NetApp的智慧資料基礎架構提供了堅實的基礎，使Red Hat OpenShift客戶能夠進一步現代化和保護在其虛擬部署和Kubernetes容器中運行的應用程式。」

要探索這些新的整合並瞭解NetApp如何強化您的Red Hat OpenShift部署，請於2024年11月12日至15日蒞臨在猶他州鹽湖城舉行的KubeCon上的R45號NetApp攤位。

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X、LinkedIn、Facebook 和 Instagram。

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