AppOmni與Cisco合作，透過從端點到應用的端對端零信任來擴展SaaS安全性

加州聖馬刁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SaaS安全領域的領導者AppOmni今天宣布了一項重要的合作計畫，將公司的零信任安全態勢管理（ZTPM）解決方案與Cisco的安全服務邊緣（SSE）技術套件相結合，在安全即服務（SaaS ）應用程式的應用層實現零信任原則。此組合解決方案為企業提供了從端點到應用的端對端零信任，大大提高了複雜SaaS安裝的安全性，增強了從設定到使用者行為的可見性和監控能力。透過為所有基於雲端的SaaS應用程式提供安全環境，企業可以無縫實施零信任原則，確保從終端到SaaS的資料安全。

AppOmni聯合創辦人兼技術長Brian Soby表示：「我們很榮幸能與Cisco合作，將零信任擴展到全球企業的SaaS。Cisco是世界上最偉大的公司之一，此次合作將使我們能夠接觸到龐大的全球客戶群。正如Cisco的安全服務邊緣為使用者提供卓越的使用者體驗以及隨時隨地的受保護存取一樣，AppOmni的零信任安全態勢管理功能能夠消除應用程式層面的關鍵漏洞，例如存取控制中的錯誤設定、未檢查的權限、資料外洩以及被忽視的第三方整合等。」

AppOmni完美地補充了Cisco卓越的技術能力和市場領導地位，雙方的合作將AppOmni獨特的SaaS安全方法帶給Cisco的客戶和合作夥伴。作為這項開創性合作關係的一部分，AppOmni也被選中加入Cisco全球價目表（GPL）上的獨立軟體供應商（ISV）特權群組，成為Cisco的SolutionsPlus計畫的一員。這項安排延續了兩家公司之間的長期合作關係（Cisco Investments在2022年支援了AppOmni），並為通路合作夥伴和客戶帶來了一系列好處。雙方的技術完美互補，AppOmni拓展了Cisco的零信任產品，使其涵蓋了全面的SaaS安全服務；Cisco將AppOmni納入GPL，大大簡化並加快了雙方客戶的技術採購流程。此外，作為Cisco SolutionsPlus計畫的一部分，Cisco的加值經銷商（VAR）社群將有能力將AppOmni解決方案擴展到他們的客戶。

AppOmni策略夥伴關係總監Chris Sullivan表示：「複雜的營運環境要求持續的改進，我們相信只有透過最佳的合作才能實現，而這正是我們的共同目標。在AppOmni，我們一直致力於開創一種獨特的SaaS安全方法，並在技​​術領導與客戶服務方面建立了良好的聲譽。Cisco安全存取服務邊緣利用零信任網路存取原則，根據使用者身分和情境實施嚴格的存取控制。AppOmni在應用層完美地補充了這個策略，此次結合是零信任原則在安全SaaS部署中的首次完整應用。 」

瞭解有關如何與AppOmni合作，利用已獲得《財星》十大企業中的四家信任的技術，在科技、醫療保健、銀行和安全領域推動SaaS安全創新的更多資訊。

關於AppOmni

AppOmni是SaaS安全領域的領導者，簡化對關鍵業務SaaS應用程式的保護。有了AppOmni，安全團隊和SaaS應用程式擁有者能夠快速保護其關鍵任務和敏感資料免受攻擊和內部威脅。 AppOmni的SaaS安全平台可持續掃描SaaS API、設定和輸入的稽核軌跡，以提供完整的資料存取可見性、安全身分和SaaS到SaaS連接、偵測威脅、優先洞察和簡化法遵報告。《財星》十強企業中的四家以及各行業的全球性企業都信任AppOmni，來保護其SaaS應用程式的安全。

造訪AppOmni.com，或在LinkedIn上追蹤@AppOmni，並在YouTube上觀看SaaS安全影片。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。