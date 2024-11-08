AppOmni与Cisco合作，通过从端点到应用的端到端零信任扩展SaaS安全性

加州圣马特奥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SaaS安全领域的领导者AppOmni今天宣布了一项重要的合作计划，将公司的零信任安全态势管理（ZTPM）解决方案与Cisco的安全服务边缘（SSE）技术套件相结合，在安全即服务（SaaS）应用程序的应用层实现零信任原则。该组合解决方案为企业提供了从端点到应用的端到端零信任，大大提高了复杂SaaS安装的安全性，增强了从配置到用户行为的可见性和监控能力。通过为所有基于云的SaaS应用程序提供安全环境，企业可以无缝实施零信任原则，确保从终端到SaaS的数据安全。

AppOmni联合创始人兼首席技术官Brian Soby表示：“ 我们很荣幸能与Cisco合作，将零信任扩展到全球企业的SaaS。Cisco是世界上最伟大的公司之一，此次合作将使我们能够接触到庞大的全球客户群。正如Cisco的安全服务边缘为用户提供卓越的用户体验以及随时随地的受保护访问一样，AppOmni的零信任安全态势管理功能能够消除应用程序层面的关键漏洞，例如访问控制中的错误配置、未检查的权限、数据泄漏以及被忽视的第三方集成等。”

AppOmni完美地补充了Cisco卓越的技术能力和市场领导地位，双方的合作将AppOmni独特的SaaS安全方法带给Cisco的客户和合作伙伴。作为这一开创性合作关系的一部分，AppOmni还被选中加入Cisco全球价目表（GPL）上的独立软件供应商（ISV）特权组，成为Cisco的SolutionsPlus计划的一员。这一安排延续了两家公司之间的长期合作关系（Cisco Investments 在2022年支援了AppOmni），并为渠道合作伙伴和客户带来了一系列好处。双方的技术完美互补，AppOmni拓展了Cisco的零信任产品，使其涵盖了全面的SaaS安全服务；Cisco将AppOmni纳入GPL，大大简化并加快了双方客户的技术采购流程。此外，作为Cisco SolutionsPlus计划的一部分，Cisco的增值经销商（VAR）社区将有能力把AppOmni解决方案扩展到他们的客户。

AppOmni战略合作伙伴关系总监Chris Sullivan表示：“ 复杂的运营环境要求持续的改进，我们相信只有通过最佳的合作才能实现，而这正是我们的共同目标。在AppOmni，我们一直致力于开创一种独特的SaaS安全方法，并在技术领导力和客户服务方面建立了良好的声誉。Cisco安全访问服务边缘利用零信任网络访问原则，根据用户身份和上下文实施严格的访问控制。AppOmni在应用层完美地补充了这一策略，此次结合是零信任原则在安全SaaS部署中的首次完整应用。”

了解有关如何与AppOmni合作，利用已获得《财富》十强企业中的四家信任的技术，在科技、医疗保健、银行和安全领域推动SaaS安全创新的更多信息。

关于AppOmni

AppOmni是SaaS安全领域的领导者，简化对关键业务SaaS应用程序的保护。有了AppOmni，安全团队和SaaS应用程序所有者能够快速保护其关键任务和敏感数据免受攻击和内部威胁。AppOmni的SaaS安全平台可持续扫描SaaS API、配置和输入的审计日志，以提供完整的数据访问可见性、安全身份和SaaS到SaaS连接、检测威胁、优先洞察和简化合规报告。《财富》十强企业中的四家以及各行业的全球性企业都信任AppOmni，来保护其SaaS应用程序的安全。

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