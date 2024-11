Ansys und IonQ bringen die Leistung der Quantenphysik in die 10-Milliarden-Dollar-Branche der computergestützten Entwicklung

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputerbranche, und Ansys (Nasdaq: ANSS), haben sich zusammengeschlossen, um Quantencomputer in die 10-Milliarden-Dollar-Computer-Aided-Engineering-(CAE)-Branche zu integrieren.* Gemeinsam wollen IonQ und Ansys die Simulation beschleunigen, die Erforschung von High-Fidelity-Designs erweitern und die Produktentwicklungszeiten verkürzen, um einen schnelleren Markteintritt für innovative Produkte zu ermöglichen.

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Simulationen sowohl für Quantenexperten als auch für Nicht-Experten zugänglich zu machen, um den Unternehmenswert zu steigern und Produktentwicklungsprozesse zu optimieren. Ansys-Lösungen werden branchenübergreifend in der Produktentwicklung eingesetzt und machen einen erheblichen Teil aller Modellierungen und Simulationen auf dem CAE-Markt aus. Da die Quantencomputer von IonQ fortschrittlicher sind und klassische Systeme bei bestimmten Aufgaben übertreffen, wird die Integration dieser Computer in die Technologie von Ansys für komplexe Simulationen die Tür zu neuen Entdeckungen und Innovationen öffnen. Mit diesen Fortschritten erhält Ansys Zugang zu kritischer Infrastruktur, um seine Technologie in einer Quantenumgebung zu testen und zu verfeinern.

IonQ wird die Multiphysik-Technologie von Ansys – einschließlich der Simulationssoftware für Struktur, Optik, Photonik und Elektromagnetismus – nutzen, um Schlüsselkomponenten für extrem skalierbare und leistungsstarke Quantencomputer der nächsten Generation zu entwerfen und zu optimieren.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit IonQ eine neue Generation quantenbasierter Lösungsalgorithmen zu entwickeln, die gleichzeitig die Vorhersagegenauigkeit erhöhen und die Simulationslaufzeit verkürzen könnten“, sagte Prith Banerjee, Chief Technology Officer bei Ansys. „Unser Ziel ist es, jedem Ansys-Kunden einen nahtlosen Zugang zur Leistungsfähigkeit des Quantencomputings zu ermöglichen, um Innovationen zu beschleunigen und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass Quantencomputer dem CAE-Markt enorme Vorteile bringen werden, und die Technologie von IonQ zeichnet sich dadurch aus, dass sie Lösungen für komplexe Simulationsherausforderungen bietet, die für klassische Computer bisher unerreichbar waren.“

„IonQ hat bedeutende Fortschritte dabei gemacht, Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie der Pharmaindustrie, dem Finanzwesen, der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrt, den Wert von Quantencomputern zu demonstrieren“, sagte Ariel Braunstein, IonQs Senior Vice President für Produkte und Anwendungen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Simulationssoftware von Ansys für die Entwicklung und Skalierung unserer fortschrittlichsten Systeme von entscheidender Bedeutung sein wird.“ Diese Partnerschaft wird IonQ auch einen breiteren Zugang zum milliardenschweren Markt für computergestützte Entwicklung verschaffen, der einen wesentlichen Teil der weltweiten Nutzung von Hochleistungsrechnern ausmacht.“

IonQ arbeitet auch mit Unternehmenskunden wie Airbus und Hyundai Motor zusammen, um Quantenlösungen in ihre Branchen zu integrieren. Wenn Sie mehr über IonQ und seine neuesten Systemneuheiten und Geschäftsentwicklungen erfahren möchten, besuchen Sie https://ionq.com/.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das Hochleistungssysteme liefert, die in der Lage sind, die weltweit größten und komplexesten Anwendungsfälle in Forschung und Wirtschaft zu lösen. Der Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte, ist der neueste einer Reihe hochmoderner Systeme und verfügt über 36 algorithmische Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der „2023 Next Big Things in Tech List“ von Fast Company und in der „2023 Technology Fast 500™ List“ von Deloitte gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Über Ansys

Unsere Mission: Powering Innovation that Drives Human Advancement™

Wenn visionäre Unternehmen wissen wollen, wie sich ihre bahnbrechenden Ideen in der Praxis bewähren, schließen sie die Lücke zwischen Entwurf und Realität mit Ansys-Simulationen. Seit mehr als 50 Jahren ermöglicht die Software von Ansys Innovatoren in allen Branchen, durch die Vorhersagekraft der Simulation Grenzen zu überschreiten. Von nachhaltigen Transportmitteln bis hin zu fortschrittlichen Halbleitern, von Satellitensystemen bis hin zu lebensrettenden medizinischen Geräten – die nächsten großen Fortschritte in der menschlichen Entwicklung werden von Ansys vorangetrieben.

IonQ zukunftsgerichtete Aussagen

