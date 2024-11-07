Mouser Electronics 探讨以人为本的工业 5.0 革命

在过去的几十年里，制造业一直在将机器人集成到工厂控制系统中——这一举措被比作第四次工业革命，并被称为工业 4.0。现在，工业 5.0 将人置于制造业的核心，使技术与人性更加紧密地联系在一起。 （图示：美国商业资讯）

德克萨斯州达拉斯和沃斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mouser Electronics, Inc.，这家全球授权分销商以提供最新的电子元器件和工业自动化解决方案而闻名，今天公布了其 Empowering Innovation Together (EIT)技术系列的最新篇章，该系列聚焦于新兴的工业 5.0格局。在下一阶段的工业化进程中，人文、环境和社会因素将被纳入未来工厂中的先进技术、机器人技术和智能机器的考量之中。

在工业 4.0 技术进步的基础上——人工智能 (AI)、数据分析和机器学习彻底改变了物理领域和数字领域之间的互动——工业 5.0 将焦点转移到人与技术之间更和谐的平衡。它强调社会价值、韧性和可持续性作为核心支柱。本期 EIT 分期探讨了从工业 4.0 向工业 5.0 的过渡以及即将到来的技术进步。

在The Tech Between Us播客中，客座主持人 Mark Patrick（Mouser EMEA 技术内容总监）和 Leonardo Dentone（ISA Denmark 项目主席）探讨了推动工业 5.0 应用的关键因素，包括先进机器人技术、人工智能驱动系统以及连接人机协作的网络物理框架。在接下来的In Between the Tech播客中，Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute 工程总监 Larry Sweet 探讨了工程师在实施这种以人为本的工业模型时面临的实际挑战以及克服这些挑战的途径。

"工业5.0不仅仅代表着下一阶段的技术进步；它是有意将社会进步与工业创新相结合的转变，”Patrick说道。“它挑战工程师重新思考技术在创造一个具有韧性且以人为本的工业环境中的作用，在这个环境中，创新既服务于生产力，也服务于社会福祉。”

本系列为工程专业人士提供全面的资源，包括 技术文章和用例、播客、信息图表、视频和订阅者专属内容。Mouser 的“携手创新”(Empowering Innovation Together) 计划成立于 2015 年，是业界最受认可的电子元器件计划之一。要了解更多信息，请访问 https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/并在Facebook、LinkedIn、X和 YouTube上关注 Mouser。

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作为全球授权分销商，Mouser 提供世界上种类最齐全的最新半导体和电子元器件——库存充足，随时发货™。Mouser 的客户可以期待 100% 认证的正品，可从其每个制造商合作伙伴处进行全面追溯。为了帮助加快客户的设计，Mouser 的网站拥有大量的技术资源库，包括 技术资源中心以及产品数据表、供应商特定的参考设计、应用笔记、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

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关于Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家授权的半导体和电子元器件分销商，专注于其领先制造商合作伙伴的新产品介绍。这家全球分销商服务于全球电子设计工程师和采购商群体，其网站 mouser.com 提供多种语言和货币版本，并拥有来自 1,200 多个制造商品牌的 680 万多种产品。Mouser 在全球设有 28 个支持地点，以当地语言、货币和时区提供一流的客户服务。该分销商从其位于德克萨斯州达拉斯都市区，占地 100 万平方英尺的最先进的配送设施，向 223 个国家/地区的 650,000 多家客户发货。更多信息，请访问https://www.mouser.com/.

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