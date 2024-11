Mouser Electronics untersucht die menschenzentrierte Revolution von Industrie 5.0

This next era of manufacturing innovation goes beyond automation - creating a world where technology and humanity thrive together.

For the last several decades, the manufacturing world has been integrating robots into factory control systems—a move compared to a fourth industrial revolution and named Industry 4.0. Now, Industry 5.0 puts people at the heart of manufacturing bringing technology and humanity closer together. (Graphic: Business Wire)

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., der weltweit autorisierte Distributor, der für die Bereitstellung der neuesten elektronischen Komponenten und industriellen Automatisierungslösungen bekannt ist, hat heute das neueste Kapitel seiner Technologie-Reihe Empowering Innovation Together (EIT) vorgestellt, die sich auf die aufstrebende Landschaft von Industrie 5.0 konzentriert. In dieser nächsten Phase der Industrialisierung werden menschliche, ökologische und soziale Überlegungen in die fortschrittliche Technologie, Robotik und intelligente Maschinen in den Fabrikhallen der Zukunft einfließen.

Aufbauend auf den technologischen Fortschritten von Industrie 4.0 – wo künstliche Intelligenz (KI), Datenanalyse und maschinelles Lernen die Interaktion zwischen physischer und digitaler Welt revolutioniert haben – rückt Industrie 5.0 ein harmonischeres Gleichgewicht zwischen Mensch und Technologie in den Mittelpunkt. Es betont gesellschaftlichen Wert, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit als Grundpfeiler. In dieser Ausgabe von EIT wird der Übergang von Industrie 4.0 zu Industrie 5.0 und die damit verbundenen technologischen Fortschritte untersucht.

Im Podcast The Tech Between Us untersuchen Gastmoderator Mark Patrick, Mouser Director of Technical Content für EMEA, und Leonardo Dentone, Program Chair von ISA Denmark, die wichtigsten Faktoren, die die Einführung von Industrie 5.0 vorantreiben, darunter fortschrittliche Robotik, KI-gesteuerte Systeme und die cyber-physischen Frameworks, die die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ermöglichen. Im darauffolgenden Podcast In Between the Tech spricht Larry Sweet, Director of Engineering am Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute, über die praktischen Herausforderungen, mit denen Ingenieure bei der Umsetzung dieses auf den Menschen ausgerichteten Industriemodells konfrontiert sind, und über Wege, diese zu bewältigen.

„Industrie 5.0 ist mehr als nur die nächste Phase des technologischen Fortschritts; es ist eine bewusste Verschiebung hin zur Integration von gesellschaftlichem Fortschritt und industrieller Innovation“, sagte Patrick. Es fordert Ingenieure dazu heraus, die Rolle der Technologie bei der Schaffung einer widerstandsfähigen und menschenzentrierten industriellen Umgebung zu überdenken, in der Innovation sowohl der Produktivität als auch dem Wohlergehen der Gesellschaft dient.

Diese Reihe bietet umfassende Ressourcen für Ingenieure, darunter technische Artikel und Anwendungsfälle, Podcasts, eine Infografik, Video und exklusive Inhalte für Abonnenten. Das 2015 ins Leben gerufene Empowering Innovation Together Programm von Mouser ist eines der anerkanntesten Programme für elektronische Komponenten in der Branche.

Als weltweit autorisierter Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl an neuesten Halbleitern und elektronischen Komponenten. Die Kunden von Mouser können 100 % zertifizierte, echte Produkte erwarten, die von jedem seiner Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Um die Entwürfe der Kunden zu beschleunigen, finden Sie auf der Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center, mit Produktdatenblättern, anbieterspezifischen Referenzdesigns, Anwendungshinweisen, technischen Designinformationen, Engineering Tools und anderen hilfreichen Informationen.

Mit dem kostenlosen E-Newsletter von Mouser können sich Ingenieure über die neuesten Produkte, Technologien und Anwendungen auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-Nachrichten und Referenz-Abonnements von Mouser lassen sich an die einzigartigen und wechselnden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassen. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Individualisierung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Informieren Sie sich über neue Technologien, Produkttrends und mehr, indem Sie sich noch heute unter https://sub.info.mouser.com/subscriber/ anmelden.

Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Komponenten, der sich auf die Einführung neuer Produkte seiner führenden Herstellerpartner konzentriert.

