Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布在美洲和中東地區獲得1500萬美元的合約

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH)今天宣布在中東和北非地區獲得600萬美元的新專案合約。此外，該公司還宣布在美洲獲得900萬美元的新專案合約，彰顯了該地區的持續改進。

這些新專案將利用Perma-Pipe的防腐塗料能力和XTRU-THERM®絕緣系統，這是一種套有高密度聚乙烯外殼的噴塗聚氨酯泡沫。

這些新專案進一步補充了我們已經在大幅成長的訂單儲備。截至2024年7月31日，訂單儲備為7500萬美元，目前已超過1億美元。

Perma-Pipe美洲地區資深副總裁Marc Huber評論道：「我們很高興贏得這些合約，這顯示了美洲市場的蓬勃發展以及我們在美國和加拿大的地位不斷鞏固。」

Perma-Pipe中東和北非地區資深副總裁Saleh Sagr評論道：「我們在中東和北非地區贏得的最新合約主要服務於海灣合作委員會地區的區域能源基礎設施專案。這些合約進一步證明了我們的市場領先地位，並為我們提供了向新客戶展示業界領先產品和服務的機會。」

總裁兼執行長David Mansfield評論道：「所有地區的成長一直是我們整體策略的一部分，我們很驕傲地看到這些成長形成合力，使Perma-Pipe能夠繼續鞏固其市場領先地位。」

關於Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.（Nasdaq: PPIH，簡稱「Perma-Pipe」或「公司」）是針對石油和天然氣、區域供熱和製冷以及其他應用的預絕緣管道和洩漏偵測系統的全球領導廠商。它利用其廣泛的工程和製造專長來開發管道解決方案，以解決有關多種液體的安全高效運輸的複雜挑戰。Perma-Pipe在總計六個國家的15個地點經營業務。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述和其他資訊可以透過使用前瞻性術語來辨識，構成《1933年證券法》（修訂版）第27A條和《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條所定義的「前瞻性陳述」，並受到其中包含的安全港條款的約束，包括但不限於有關公司未來預期業績和營運的陳述。這些陳述應被視為受到公司營運和業務環境中存在的許多風險和不確定性的影響。此類風險和不確定性包括但不限於以下內容：(i)新冠病毒(COVID-19)疫情對公司經營業績、財務狀況和現金流的影響；(ii)石油和天然氣價格的波動及其對公司產品的客戶訂單量的影響；(iii)公司遵守其信貸安排中所有承諾的能力；(iv)公司償還債務和延長到期國際信貸安排的能力；(v)公司有效執行其策略計畫並實現獲利能力和正現金流的能力；(vi)全球經濟疲軟和波動的影響；(vii)鋼材價格的波動以及公司透過提高產品價格來抵銷鋼材價格上漲的能力；(viii)公司產品的訂單接收、執行、交付和驗收的時間；(ix)政府在使用公司產品的專案上的支出減少，以及公司非政府客戶的流動性和資金取得途徑方面的挑戰；(x)公司成功協商其大型合約的按進度計費安排的能力；(xi)現有競爭對手的激進定價和新競爭對手進入公司經營的市場；(xii)公司以優惠的價格購買原物料並與供應商保持互惠關係的能力；(xiii)公司製造無潛在缺失的產品的能力，以及向可能向公司提供有缺失材料的供應商追償的能力；(xiv)公司訂單儲備中的訂單減少或取消；(xv)公司收取與中東專案相關的應收帳款的能力；(xvi)與公司國際業務營運相關的風險和不確定性；(xvii)公司吸引和留住高階管理層和關鍵人員的能力；(xviii)公司實現其成長計畫的預期收益的能力；(xix)公司解釋稅務法規和立法變化的能力；(xx)公司使用其淨經營虧損結轉的能力；(xxi)由於與公司完成百分比(percentage-of-completion)收入確認相關的不準確估計而導致先前記錄的收入和利潤的沖銷；(xxii)公司未能建立和維持對財務報告的有效內部控制；以及(xxiii)網路安全威脅對公司資訊技術系統的影響。我們敦促股東、潛在投資人和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考量這些因素，並提醒他們不要過分依賴此類前瞻性陳述。此處所做的前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，我們概不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務。有關可能影響我們業績的因素的更多詳細資訊，請參閱我們向美國證券交易委員會遞交的文件，這些文件可在https://www.sec.gov以及我們網站的「投資人中心」(Investor Center)部分(http://investors.permapipe.com)取得。

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