Mouser Electronics探討以人為本的工業5.0革命

製造創新的下一個時代超越了自動化——創造一個技術與人類共同繁榮的世界。

在過去的幾十年裡，製造業一直在將機器人整合到工廠控制系統中，這一措施好比是第四次工業革命，被命名為「工業4.0」。現在，工業5.0將人置於製造業的核心，使技術和人文更緊密地結合在一起。（圖片：美國商業資訊）

製造創新的下一個時代超越了自動化——創造一個技術與人類共同繁榮的世界。

製造創新的下一個時代超越了自動化——創造一個技術與人類共同繁榮的世界。

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以提供最新電子元件和工業自動化解決方案著稱的全球授權經銷商Mouser Electronics, Inc.今天發表了其共同為創新賦能(EIT)技術系列的最新章，重點關注工業5.0的新興格局。在下一階段的工業化中，人類、環境和社會因素將納入未來工廠車間的先進技術、機器人和智慧型機器的考量。

在工業4.0中，人工智慧(AI)、資料分析和機器學習徹底改變了實體和數位領域之間的互動。工業5.0以工業4.0的技術進步為基礎，將焦點轉移到人類與技術之間更加和諧的平衡上。它強調做為核心支柱的社會價值、韌性和永續性。本期EIT探討從工業4.0到工業5.0的轉換以及可以期待的技術進步。

在The Tech Between Us播客中，嘉賓主持人Mark Patrick（Mouser歐洲、中東和非洲技術內容總監）和Leonardo Dentone（ISA Denmark計畫主席）探討了推動工業5.0普及的關鍵因素，包括先進的機器人技術、AI驅動的系統以及連結人機協作的資訊實體架構。在隨後的In Between the Tech播客中，先進製造機器人(ARM)研究所工程總監Larry Sweet談到了工程師在實施這種以人為本的工業模型時面臨的實際挑戰以及克服這些挑戰的途徑。

Patrick表示：「工業5.0不僅代表著技術進步的下一階段，還是將社會進步與工業創新相結合的有意改變。它激勵工程師重新思考技術在創造有韌性和以人為本的工業環境方面的作用，在這種環境中，創新同時服務於生產力和社會福祉。」

該技術系列為工程專業人士提供全面的資源，包括技術文章和使用案例、播客、資訊圖表、影片以及訂閱者專屬內容。Mouser的「共同為創新賦能」計畫成立於2015年，是業界最受肯定的電子元件計畫之一。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/並在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上關注Mouser。

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關於Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家經過授權的半導體和電子元件經銷商，專注於來自其一流製造商合作夥伴的新產品介紹。全球經銷商的網站mouser.com為全球電子設計工程師和買家社群提供服務，有多種語言和貨幣可供選擇，精選了來自1200多個製造商品牌的超過680萬件產品。Mouser在全球提供28個支援分支機構，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商在德州達拉斯都會區擁有占地100萬平方英尺的最先進的經銷設施，可向223個國家/地區的超過65萬名客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/。

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