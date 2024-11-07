Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布在美洲和中东地区赢得1,500万美元合同

得克萨斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc.（Nasdaq: PPIH）今天宣布在中东和北非地区获得了600万美元的新项目。 此外，该公司还宣布在美洲地区获得900万美元的新项目合同，这表明该公司在地区的业绩在持续改善。

这些新获项目将利用Perma-Pipe的防腐涂层能力和XTRU-THERM®绝缘系统，此系统是一种喷涂聚氨酯泡沫，外套高密度聚乙烯套管。

这些新授予的项目进一步补充了我们的储备项目，实现大幅增长。 截至2024年7 月31日，储备项目金额为7500万美元，现在已超过1亿美元。

Perma-Pipe美洲地区副总裁Marc Huber评论说，“我们很高兴赢得这些合同，这表明美洲市场蓬勃发展，我们在美国和加拿大的地位不断加强。”

Perma-Pipe中东和北非地区高级副总裁Saleh Sagr评论说，“中东和北非地区的最新合同主要服务于海湾合作委员会地区的区域能源基础设施项目。这些新合同进一步确定了我们的市场领先地位，并为我们提供了向新客户展示行业领先产品和服务的机会。”

公司总裁兼首席执行官David Mansfield评论说，“在所有地区实现增长一直是我们总体战略的组成部分，我们很自豪地看到这些进展，使Perma-Pipe能够继续巩固其领先的市场地位。

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.（Nasdaq：PPIH，“Perma-Pipe”或“公司”）是全球领先的预绝缘管道和泄漏检测系统供应商，产品广泛应用于石油和天然气、区域供热和制冷以及其他应用领域。公司利用其广泛的工程和制造专业知识开发管道解决方案，以解决安全高效地运输多种类型液体所面临的复杂挑战。 Perma-Pipe在六个国家的十五个地点开展业务。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些声明和其他信息使用了前瞻性术语，这些声明和信息构成《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所指的 "前瞻性声明"，并受该法规定的安全港保护，包括但不限于有关公司未来预期业绩和运营的声明。这些陈述应被视为受公司运营和商业环境中存在的许多风险和不确定因素的影响。这些风险和不确定因素包括但不限于以下方面：(i) 冠状病毒（"COVID-19"）对公司经营业绩、财务状况和现金流的影响；(ii) 石油和天然气价格的波动及其对公司产品客户订单量的影响； (iii) 公司遵守其信贷机制中所有契约的能力； (iv) 公司偿还债务和续延即将到期的国际信贷机制的能力； (v) 公司有效执行战略计划、实现盈利和正现金流的能力； (vi)全球经济疲软和波动的影响； (vii) 钢材价格的波动以及公司通过提高产品价格来抵消钢材价格上涨的能力； (viii) 公司产品的订单接收、执行、交付和验收时间； (ix) 使用公司产品的政府项目支出减少，以及公司的非政府客户在流动性和获得资本资金方面面临挑战； (x) 公司就大额合同的进度账单安排进行成功谈判的能力； (xi) 现有竞争对手打价格战以及新竞争对手进入公司经营的市场；(xii) 公司以优惠价格购买原材料并与供应商保持良好关系的能力；(xiii) 公司生产无潜在缺陷产品的能力，以及向可能向公司提供有缺陷材料的供应商追偿的能力； (xiv) 公司储备订单的减少或取消； (xv) 公司收取与中东项目有关的应收账款的能力； (xvi) 与公司国际业务运营相关的风险和不确定性； (xvii) 公司吸引和留住高级管理人员和关键员工的能力；(xviii) 公司实现增长计划预期效益的能力；(xix) 公司解读税收法规变化的能力； (xx) 公司利用其净经营亏损结转的能力； (xxi) 由于错误估计公司完工百分比收入而导致撤销先前记录的收入和利润；(xxii) 公司未能建立和维护有效的财务报告内部控制；以及 (xxiii) 网络安全威胁对公司信息技术系统的影响。 请股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性声明时仔细考虑这些因素，并注意不要过分依赖这些前瞻性声明。本新闻稿中的前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性声明的义务。有关可能影响我们业绩的因素的更多详细信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件可通过https://www.sec.gov以及我们网站的 "投资者中心 "部分 ( http://investors.permapipe.com）获取。

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