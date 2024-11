Hairlust verzeichnet rasantes internationales Wachstum mit nShift

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Hairlust hat ein schnelles internationales Wachstum erlebt, nachdem es sich für nShift, den weltweit führenden Anbieter von Software für Liefer- und Erlebnismanagement (DMXM) als Liefermanagement-Anbieter entschieden hat.

Das in Dänemark ansässige, umweltorientierte Haarpflegeunternehmen hat innerhalb weniger Jahre einen Anstieg der versandten Bestellungen um 615 % und einen Umsatzanstieg um 642 % verzeichnet. Das Unternehmen erreicht nun mehr als 500.000 Verbraucher in über 80 verschiedenen Ländern.

Die Liefer- und Erlebnisverwaltungslösung von nShift hat es Hairlust ermöglicht, das Wachstum durch den Aufbau eines internationalen Kundenstamms zu beschleunigen. Dies war möglich, ohne Kompromisse bei dem hervorragenden und nachhaltigen Liefererlebnis einzugehen, das die Kunden von Hairlust erwarten.

Gary Carlile, EVP Customer Growth bei nShift, sagte : „nShift hat es Hairlust ermöglicht, über alle Grenzen hinaus zu wachsen. Zu viele Einzelhändler betrachten Lieferungen als rein logistisches Problem. Aber Lieferungen sind mehr als Pakete und Kartons. Sie sind die Bausteine für engere Kundenbeziehungen. Und wie Hairlust gezeigt hat, sind sie ein Schlüsselelement für den Aufbau eines Unternehmens, auf das sich die Kunden verlassen können – eines, zu dem sie immer wieder zurückkehren werden.“

Alexa Kemp, Digital Marketing Manager DACH bei Hairlust, sagte: „Hairlust ist stolz darauf, in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Transparenz branchenführend zu sein. Um jedoch von einem disruptiven Start-up zu einem Unternehmen zu werden, das eine so große Nachfrage in so großem Umfang bedient, brauchten wir einen Partner, der sich leicht in unsere bestehenden Systeme wie Shopify integrieren lässt und Zugang zu bevorzugten Spediteuren in jedem Land hat. Außerdem mussten wir Kunden in jedem Markt nachhaltige Lieferoptionen bieten und Wege finden, sie zu erreichen, die mit unseren nachhaltigen Werten übereinstimmen.“

Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsgewinne

Die Partnerschaft begann, als Hairlust begann, seine Produktpalette zu erweitern, und zu einer Zeit, als das Unternehmen seine Lagerräume verlegte, um die Produktion zu skalieren. Ein Jahr später hatte nShift Hairlust dabei geholfen, in 10 Märkte zu expandieren, wobei sein Sortiment von über 1.000 Einzelhändlern in Dänemark und im Ausland verkauft wurde. 2020 erreichte Hairlust die Marke von 100.000 Kunden und 2022 verkaufte das schnell wachsende Unternehmen bereits an Kunden in Taiwan. Neben der Expansion in neue Märkte konnte das Unternehmen auch einen Anstieg der Follower in den sozialen Medien und eine Flut von Auszeichnungen verzeichnen.

nShift hat auch zu erheblichen Produktivitätssteigerungen bei Hairlust geführt. Automatisierte und flexible Arbeitsabläufe haben sich bei der Filterung und Segmentierung von Bestellungen als äußerst hilfreich erwiesen. Das Unternehmen schätzt, dass durch den Einsatz von nShift 430 Arbeitsstunden pro Jahr eingespart werden konnten – das entspricht etwa drei Vollzeitmonaten.

nShift hat es Hairlust ermöglicht, die Auftragsabwicklung und die Prozesse zur Einhaltung von Zollvorschriften vollständig papierlos zu gestalten, was die Nachhaltigkeitsstandards des Unternehmens weiter unterstützt.

Hairlust verwendet die Delivery- & Experience-Management (DMXM)-Suite von nShift. DMXM bietet eine einzige Plattform, die den gesamten Lieferweg abdeckt, vom Einzelhändler bis zur Haustür des Kunden (und bei Bedarf auch wieder zurück). Die Lösungen von DMXM steigern den Erfolg im E-Commerce, indem sie ein besseres Erlebnis für den Kunden gewährleisten und Einzelhändlern dabei helfen, die Kundenbindung zu stärken und die Leistung zu verbessern.

DMXM ermöglicht es Einzelhändlern:

Über Grenzen hinaus zu wachsen – mit einer Bibliothek von Spediteuren, die internationales Wachstum erleichtert und die Auswahl für die Kunden erweitert. Mehr Lieferoptionen an der Kasse erhöhen die Konversionsrate um bis zu 20 %.

Jede Phase der Customer Journey zu verbinden, von der Auswahl der Lieferung an der Kasse (einschließlich beliebter emissionsfreier und Abhol- und Zustelldienste) über die Sendungsverfolgung bis hin zu Rücksendungen

Einen datengestützten E-Commerce zu ermöglichen und die Kundeneinblicke durch Lieferungen und Daten zur letzten Meile zu schärfen

Mitbewerber zu übertreffen – sei es durch neue Wege der Kundenansprache oder durch die Steigerung des Durchsatzes von Lieferungen und Fulfillment-Teams

Alexa Kemp fährt fort: „Die Nutzung von nShift und seiner Multi-Carrier-Fähigkeit war für unser Wachstum von entscheidender Bedeutung – etwas, das wir in den kommenden Jahren fortsetzen wollen, wenn wir in neue Märkte expandieren und unseren Kundenstamm in den bereits bedienten Märkten ausbauen.“

Über nShift:

Die nShift-Plattform für das Versand- und Erlebnismanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im E-Commerce. Wachsen Sie über Ihre Grenzen hinaus – mit stetiger Innovation und dem weltweit größten Carrier-Netz. Stärken Sie die Kundenbindung mit End-to-End-Tools, die das Kundenerlebnis verbessern. Verwandeln Sie Daten in verwertbare Erkenntnisse, die Prozesse verbinden und optimieren. Mit nShift machen Sie den Versand zum wesentlichen Bindeglied zwischen Ihrer Marke und Ihren Kunden.

Über Hairlust:

Hairlust ist Haarpflege jenseits des Aussehens; saubere, bewusste und wirklich wirksame Haarpflege. Mit seinem farbenfrohen und verspielten Branding bietet das in Kopenhagen ansässige Unternehmen Hairlust eine breite Palette innovativer, hochwertiger, sauberer und zertifizierter Bio-Haarprodukte an.

