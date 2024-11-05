国泰君安国际MSCI ESG评级获提升至A级 可持续发展表现卓越

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际指数评级机构明晟 (MSCI)日前公布了年度 ESG（环境、社会及企业管治） 评级报告，国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”、“公司”或“集团”，股份代号：1788.HK）评级获提升至A级。这一重要突破标志着国泰君安国际在履行环境、社会及公司治理责任上迈出了坚实的步伐，彰显公司在可持续发展领域的持续努力和卓越表现。

MSCI ESG评级作为评估企业可持续性的全球标杆，覆盖全世界约8500家上市公司，是全球投资者公认的最权威的评级机构之一。根据MSCI最新ESG评级报告，国泰君安国际在管治、隐私及数据安全、负责任投资和融资环境影响四个关键议题评分均优于行业平均。MSCI特别指出，公司在商业道德实践方面领先于全球同行，其中包括定期对营运各层面进行道德审计，以预防潜在的道德不当行为。MSCI亦关注到，公司2023年积极发展绿债发行业务，同时将 ESG 因素纳入其投资决策中，在负责任投资方面的举措领先于同业。此外，公司采用外部独立的 IT 安全审计来协助防范网络安全风险，在数据保护措施方面表现优于同业。

国泰君安国际作为香港领先的中资券商，关注各利益相关方在社会、经济和环境方面的不同需求，不断深化ESG管理，致力于将ESG理念融入公司战略发展和业务运营中，同时持续推动绿色金融发展和创新，助力实体经济实现可持续发展目标。展望未来，公司将坚持不懈地发挥金融机构的力量，在提升自身ESG治理水准的同时，力争创造更大的社会价值，为行业和社会可持续发展作出贡献。

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代号：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG A评级, 同时其标普道钟斯指数ESG评分领先全球近80%同业。公司控股股东国泰君安证券（股票代号：601211.SH/ 2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com