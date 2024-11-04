Crayon加入AWS生成式AI合作伙伴创新联盟

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，Crayon宣布将与Amazon.com, Inc.旗下的Amazon Web Services (AWS)合作，加入该公司新组建的生成式AI合作伙伴创新联盟。生成式AI合作伙伴创新联盟将有助于扩展和扩大AWS生成式AI创新中心(GenAIIC)的影响力。GenAIIC计划旨在帮助AWS客户成功构建和部署生成式AI解决方案。

AWS GenAIIC最初于2023年6月推出，致力于连接客户与AWS人工智能/机器学习(AI/ML)科学家和战略专家，并帮助公司设想、识别和开发生成式AI解决方案。自成立以来，GenAIIC已帮助数千家客户（包括DoorDash、Nasdaq和PGA TOUR）利用生成式AI取得了成功。事实上，在通过GenAIIC开发的概念验证解决方案中，有半数以上现已投入生产以供客户使用。

作为合作伙伴创新联盟的一部分，Crayon将充分利用GenAIIC的成熟方法并与AWS合作，帮助全球更多客户访问用于概念验证和生产实施的重要资源，从而带来特定于行业和地区的专业知识。通过与AWS的基础设施和资源保持一致，Crayon可以加速其后续AI创新项目，扩展其服务组合，并加强其作为全球寻求变革性AI解决方案的组织值得信赖的顾问的地位。

Crayon首席技术官Florian Rosenberg表示：“随着生成式AI功能的持续快速演进，确保信任与合规性对于企业采用至关重要，尤其是对于受到高度监管的行业更是如此。通过合作伙伴创新联盟，我们将与AWS密切合作，实施严格的安全、风险管理和治理框架，使我们欧洲的客户能够自信、负责任地利用生成式AI的强大功能。”

关于CRAYON

Crayon总部位于挪威奥斯陆，在全球46个国家开展业务，拥有一支由4000名专业人员组成的敬业团队。作为战略软件收购、持续IT资产优化以及云、数据和AI投资回报最大化方面值得信赖的顾问，我们在IT优化和创新领域处于领先地位。

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